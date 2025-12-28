Johnnie Walker ofrece encuentro con Fernando Tatis Jr

Johnnie Walker ofreció un encuentro íntimo junto a Fernando Tatis Jr., una de las figuras dominicanas más influyentes del béisbol contemporáneo.

El encuentro reunió a invitados especiales, aliados estratégicos, ganadores de la promoción, miembros del Luxury Club y prensa, en un espacio dedicado a celebrar historias que inspiran y representan el espíritu de Keep Walking a lo Dominicano.

"En Johnnie Walker creemos que las grandes marcas no solo participan en la cultura, sino que la impulsan. Nuestro trabajo en marketing parte de una verdad simple: celebramos a quienes caminan con propósito y dejan huella. República Dominicana nos recuerda todos los días ese espíritu de avance.

Y pocas trayectorias lo representan tanto como la de Fernando Tatis Jr., un talento que ha trascendido fronteras sin perder su autenticidad ni su vínculo con esta tierra.

Esta noche no solo reconocemos su carrera, sino el poder de las historias que inspiran a caminar hacia adelante, siempre fieles a lo que somos", expresó Ignacio Barbero, VP de Marketing e Innovación para Caribe, Centroamérica y Venezuela.

Conversatorio

El evento conversatorio íntimo moderado por la periodista Evelyn Betancourt, donde Tatis Jr. compartió los capítulos más significativos de su trayectoria: sus comienzos, los desafíos que han marcado su crecimiento, la disciplina detrás de su desempeño y el profundo compromiso emocional de representar a República Dominicana ante el mundo.

La conversación permitió descubrir al humano detrás del número 23, revelando su visión, su conexión con su familia y la determinación que lo ha llevado a construir un legado que trasciende generaciones.

"Johnnie 23"

La experiencia fue acompañada por una propuesta de coctelería creada especialmente para la ocasión. El protagonista de la noche fue el "Johnnie 23", un cóctel inspirado en los sabores favoritos de Tatis Jr., elaborado con:

Johnnie Walker Black Label

Cordial de piña

Cava cristalino

Piña fresca

La selección incluyó también creaciones premium como el Johnnie Walker Blue Manhattan, el Blue Neat y el Golden Spritz, que complementaron la atmósfera sofisticada del encuentro.

Los invitados tuvieron la oportunidad de disfrutar diversas activaciones diseñadas para la velada, incluyendo la estación con la edición limitada de Johnnie Walker Blue Label intervenida por la ilustradora dominicana Lena Tokens, disponible con personalización en vivo, y una experiencia especial de realidad virtual inspirada en el swing característico de Tatis.

Como cierre simbólico, cada asistente recibió una pelota firmada por el jugador, un recuerdo de una noche que celebró talento, orgullo y autenticidad dominicana.

El encuentro reafirmó el compromiso de Johnnie Walker de resaltar historias que inspiran y que conectan con su filosofía de progreso. La marca continúa impulsando espacios que reconocen a quienes dejan huella y avanzan con propósito, guiados por el espíritu de Keep Walking a lo Dominicano.

