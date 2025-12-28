×
Voluntariado Banreservas
Voluntariado Banreservas

El Voluntariado Banreservas entrega de juguetes en Santiago

Entregó alrededor de 1,700 juguetes y llevó momentos de esparcimiento a los niños participantes

    Expandir imagen
    El Voluntariado Banreservas entrega de juguetes en Santiago
    Integrantes del equipo de voluntarios junto a la presidenta del Voluntariado Banreservas, doctora Carmen Alicia Quijano de Aguilera. (FUENTE EXTERNA)

    El Voluntariado Banreservas celebró la Navidad junto a cientos de niños, hijos de colaboradores del Banco de Reservas en la zona norte del país, durante una jornada de entrega de juguetes realizada en el Club Banreservas de Santiago.

    La actividad fue encabezada por la presidenta del Voluntariado Banreservas, la doctora Carmen Alicia Quijano de Aguilera, y reunió a familias de colaboradores en un encuentro que reafirmó el compromiso de la institución con el bienestar, la cercanía y los valores que fortalecen a la familia.

    En esta edición, el Voluntariado Banreservas entregó alrededor de 1,700 juguetes, una cifra histórica que permitió llevar alegría y momentos de esparcimiento a los niños participantes, como parte de las acciones sociales que desarrolla la entidad durante la temporada navideña.

    Un evento de integración familiar

    Expandir imagen
    Infografía
    La doctora Carmen Alicia Quijano de Aguilera, presidenta del Voluntariado Banreservas, encabezó la entrega de juguetes. (FUENTE EXTERNA)

    Durante sus palabras, la doctora Carmen Alicia Quijano de Aguilera destacó el significado de la actividad y el valor de compartir en familia en estas fechas.

    "Reunirnos hoy es celebrar lo esencial: el nacimiento del Niño Jesús, que marca el inicio de la Navidad y nos convoca a compartir, servir y llenar de sonrisas a quienes más lo necesitan", expresó.

    La jornada sirvió además como un espacio para:

    • Fortalecer la integración familiar
    • Celebrar la Navidad en un ambiente de unidad y fraternidad
