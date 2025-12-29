Distinguen al Dr. Ramón Antonio Saldaña Matar con dos importantes reconocimientos internacionales

La Sociedad Científica Internacional Siisdet (Sociedad Internacional en Investigación, Salud, Desarrollo Empresarial y Tecnologías), a través de su Consejo Académico Internacional, hizo entrega al Dr. Ramón Saldaña Matar, del mayor reconocimiento de la academia mundial en ciencias de la salud, los Health Sciences Awards 2025, en la ciudad de Bogotá, Colombia.

Este honor se concede únicamente a profesionales cuyo liderazgo, trayectoria, aportes científicos y compromiso con la salud global hayan generado un impacto significativo en la sociedad.

El reconocimiento del Dr. Saldaña refleja su excelencia, ética y dedicación sostenida en el campo de la medicina.

En ese mismo tenor, también le fue conferido el Premio CIS Medical 2025, otorgado por la Confederación Internacional de la Salud, como reconocimiento a su constante e invaluable aporte en la implementación de mejores prácticas en salud Iberoamericana.

Esta máxima condecoración exalta su contribución al bienestar, la calidad y la seguridad del paciente, así como su defensa de una prestación óptima de los servicios médicos.

La ceremonia oficial

La ceremonia oficial se realizó en San Salvador.

Previo al acto de entrega, se llevó a cabo la ceremonia oficial en la ciudad de San Salvador, El Salvador, donde líderes internacionales de la salud se reunieron para exaltar los avances y aportes más relevantes del sector salud.

Con estos reconocimientos, el Dr. Ramón Saldaña Matar reafirma su posición como uno de los profesionales más influyentes y respetados en el ámbito de la salud internacional.

Sobre el galeno

El Dr. Saldaña Matar es especialista en Cirugía Ortopédica, Traumatólogo y Artroscopista. Es el Director Médico del Centro Orthobioscience, ubicado en La Romana, República Dominicana, una institución reconocida por su enfoque en la investigación científica, la innovación y el tratamiento integral en Bio-ortopedia y Medicina Regenerativa.

Su experiencia también abarca áreas como Medicina Regenerativa, Terapia Celular, Ozonoterapia, Medicina Hiperbárica y Cirugía Endoscópica de Columna, por la AO Spine.

En el ámbito local, ha ocupado funciones de liderazgo en la Sociedad Dominicana de Ortopedia y Traumatología (SDOT), donde actualmente se desempeña como Coordinador Académico Nacional (2023-2025) y es uno de los precursores del Capítulo de Artroscopia de dicha sociedad.