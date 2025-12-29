Infotep y Onera Group firman acuerdo estratégico

El Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep) y la empresa Onnera Group suscribieron un acuerdo de cooperación para fortalecer la formación técnico profesional en las áreas de lavandería, planchado y mantenimiento de máquinas y equipos relacionados con los servicios hoteleros.

El convenio fue firmado por el director general del Infotep, Rafael Santos Badía y por el director general de Onnera Group, Eduardo Calvo, quienes destacaron la importancia de esta alianza para el fortalecimiento de la formación técnico profesional en el sector hotelero y turístico del país.

"El Infotep complementa su oferta formativa de calidad en las áreas de lavandería, planchado y mantenimiento de equipos para el sector hotelero y turístico del país", afirmó el director general del Infotep.

Agregó que la institución facilitará los locales y talleres para la instalación de las maquinarias requeridas, desarrollará las acciones de capacitación acordadas y proveerá los servicios de validación conforme a sus normas y procedimientos.

Por su parte, el director general de Onnera Group, Eduardo Calvo, destacó que la empresa, como corporación especializada en soluciones profesionales para el sector, valora el rol del Infotep en la formación de talento altamente capacitado.

Indicó que Onnera donará una lavadora, una secadora, una desmanchadora industrial, el mobiliario del salón-taller y una pantalla de 60 o 70 pulgadas, entre otros equipos. Además, ofrecerá mantenimiento semestral a las maquinarias conforme a sus especificaciones técnicas.

Proyección de expansión

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/29/eduardo-calvo-y-rafael-santos-badia-b0c38b63.jpeg Momento de la firma. (FUENTE EXTERNA)

El convenio también contempla elevar las competencias del capital humano vinculado al sector turístico, mediante la transferencia de conocimientos, tecnología y buenas prácticas orientadas a la excelencia en los servicios.

Explicaron que el acuerdo tendrá una vigencia de cuatro años y, en su primera etapa, será ejecutado en la Escuela de Hotelería, Gastronomía y Pastelería de Higüey. Posteriormente, se proyecta su expansión hacia el Centro Tecnológico de Verón, Punta Cana, donde se instalarán las maquinarias donadas por Onnera Group.

Asimismo, la cooperación abarcará un plan de asesoría y asistencia técnica en los polos turísticos de Higüey, Verón y Punta Cana, junto a la ejecución de acciones formativas dirigidas a fortalecer las competencias técnicas del personal de ambas instituciones.

La firma del acuerdo tuvo lugar en las instalaciones del Edificio Corporativo Institucional (ECI) del Infotep.