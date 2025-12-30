Empresarios del turismo español eligen República Dominicana para pasar las vacaciones navideñas

María Encarna Piñero y Abel Matutes Jr. son algunos de los hoteleros españoles que han elegido República Dominicana como destino para pasar fin de año. ( FUENTE EXTERNA )

República Dominicana vuelve a posicionarse como el refugio predilecto de los principales líderes del turismo español durante las fiestas navideñas.

Según reseña el portal Arecoa.com, varios empresarios y altos ejecutivos del sector están disfrutando de unos días de descanso junto a sus familias en distintos puntos del país, con especial preferencia por la zona Este.

Punta Cana, Bayahíbe y La Romana se repiten como los enclaves favoritos para desconectar del ritmo corporativo y disfrutar del clima caribeño, la hotelería de alto nivel y la tranquilidad que caracteriza a estos destinos.

Entre los visitantes destaca Miguel Fluxá, presidente del Grupo Iberostar, quien llegó al país acompañado de su esposa y su hija Sabina Fluxá, vicepresidenta del conglomerado turístico con sede en Mallorca.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/30/miguel-fluxa-iberostar-dfdf72b4.jpg Miguel Fluxá, presidente del Grupo Iberostar. (FUENTE EXTERNA)

También se encuentra en la isla María Encarna Piñero, Global CEO del Grupo Piñero, quien pasa las festividades junto a su familia en el complejo Playa Nueva Romana. Al frente del grupo familiar como presidenta está su madre, Isabel García, fundadora del grupo empresarial de origen murciano con base en Mallroca.

Por su parte, Abel Matutes, presidente del Grupo Palladium, disfruta de las fiestas en su renovado complejo de Bávaro, un destino que suele frecuentar cada año en esta temporada, tal como ha destacado Arecoa.com.

Juan José Hidalgo, presidente de Globalia, tampoco ha faltado a su cita navideña con República Dominicana. Como es habitual, descansa en la zona Este, esta vez en Bayahíbe, luego de haber pasado temporadas anteriores en Cabeza de Toro.

Su visita coincide además con un momento clave para el grupo, que recientemente inauguró oficialmente el Santo Domingo Bay Convention Resort & Casino en Boca Chica , reforzando su apuesta por el país. Imágenes del empresario, relajado y sonriente, han circulado en redes sociales durante estos días.

Otros hoteleros en RD

Otros inversores españoles, como la familia Fierro, también se encuentran en el país, aunque mantienen un perfil bajo durante su estancia.

La lista se amplía con ejecutivos como Alejandro Subías, quien junto a su hermano Gabriel dirige W2M, la división de viajes del Grupo Iberostar.

O José María Dalmau, vicepresidente de Desarrollo de Negocio en Meliá Hotels International, quien ha elegido Bávaro para estos días y avanza en la construcción de una residencia en la zona, reflejo de su estrecho vínculo con el país.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/30/jose-maria-dalmau-melia-a2a26721.jpg José María Dalmau, vicepresidente de Desarrollo de Negocio en Meliá Hotels International (FUENTE EXTERNA)

Mientras tanto, los complejos turísticos dominicanos viven una temporada alta a pleno rendimiento. Los hoteles, especialmente los de lujo, están a plena capacidad, recibiendo tanto a turistas como a celebridades y figuras públicas de España y otros países.

Y es que el clima cálido y la sólida oferta turística continúan consolidando a República Dominicana como uno de los destinos más deseados para cerrar el año.