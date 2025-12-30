×
Mapfre Dominicana valida sus sistemas de continuidad operativa y sostenibilidad

La norma ISO 22301 establece los requisitos para los sistemas de gestión de la continuidad del negocio

    Mapfre Dominicana valida sus sistemas de continuidad operativa y sostenibilidad
    Ariel Espejo, director de AENOR Dominicana y Andrés Mejía, presidente ejecutivo de Mapfre Dominicana. (FUENTE EXTERNA)

    Mapfre Dominicana reafirmó su compromiso con la sostenibilidad y continuidad de sus operaciones ante cualquier eventualidad, al obtener en noviembre de 2025 la certificación ISO 22301, de Sistema de Gestión de Continuidad del Negocio, otorgada por Aenor.

    Mapfre BHD Seguros sigue siendo la única aseguradora en República Dominicana con esta acreditación que garantiza que la organización dispone de todas las medidas necesarias para mantener la operatividad durante y después de situaciones de crisis que puedan interrumpir los principales procesos.

    El alcance de esta certificación incluye las operaciones en seguros y reaseguros en los ramos de Vida, Riesgo y Accidentes, abarcando áreas críticas como Comercial, Operaciones, Administración, Finanzas, Tecnología, Técnica, Auditoría, Recursos Humanos, Jurídico, Riesgo y Actuarial.

    La norma ISO 22301 establece los requisitos para los sistemas de gestión de la continuidad del negocio (SGCN), asegurando que una organización pueda seguir operando durante y después de desastres naturales, ciberataques, pandemias, conflictos armados u otras eventualidades que puedan representar una amenaza e interrumpir sus actividades.

    Un compromiso con la sostenibilidad

    Infografía
    Mariel Lantigua, Karla Sarubbi, Rafael Guzmán y Luz Acosta. (FUENTE EXTERNA)

    Asimismo, desde 2021 Mapfre BHD Seguros, Mapfre Salud ARS y Mawdy, cuentan con la certificación ISO 14064, que valida la correcta medición y verificación de su huella de carbono.

    Este reconocimiento internacional respalda sus acciones para reducir emisiones de dióxido de carbono, al implementar iniciativas como, reafirmando su compromiso con la sostenibilidad y la mitigación del impacto al cambio climático. Por ejemplo:

    • La instalación de paneles solares
    • La mejora en eficiencia energética
    • La gestión responsable de residuos
