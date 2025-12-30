Nature Power Foundation celebra Encuentro Nacional de Líderes Poweristas 2025

Durante el Encuentro Nacional de Líderes Poweristas 2025 la Nature Power Foundation entregó un agradecimiento a los Poweristas de Sabana Yegua Viejo. ( FUENTE EXTERNA )

Más de doce comunidades de distintas provincias del país se reunieron este fin de semana en el Encuentro Nacional de Líderes Poweristas 2025, un espacio organizado por Nature Power Foundation para fortalecer las capacidades de liderazgo, gestión comunitaria y sostenibilidad de los comités locales que forman parte de sus programas.

El evento, realizado con el apoyo del Banco BHD y Fundación Refidomsa, reunió a presidentes, secretarios y tesoreros comunitarios que trabajan día a día por transformar la realidad de sus territorios.

La jornada inició con palabras de bienvenida de las autoridades de la fundación, quienes destacaron la importancia del liderazgo local como motor fundamental para que los proyectos comunitarios sean sostenibles en el tiempo.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/30/marisela-adames-julio-garcia-y-jose-mercedes-florian-31791928.jpeg Marisela Adames, Julio García y José Mercedes. Florián (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/30/juana-feliz-y-miriam-ibert-0c7f2231.jpeg Juana Feliz y Miriam Ibert. (FUENTE EXTERNA) ‹ >

"Cuando un líder se empodera, su comunidad cambia; cuando un comité trabaja unido, las oportunidades se multiplican", expresó Paola Linares, gerente de Programas y Proyectos de Nature Power Foundation, reafirmando el compromiso de la institución con la capacitación continua.

Durante el encuentro se proyectaron mensajes especiales de la directora ejecutiva de la entidad, Laura Rojas, así como documentales y videos que muestran el impacto tangible alcanzado por las comunidades a través de iniciativas como los proyectos de acceso al agua potable y saneamiento, energía e innovaciones.

También se reconoció el trabajo de las comunidades participantes, que han demostrado perseverancia, liderazgo y capacidad de organización para impulsar el desarrollo sostenible desde lo local.

Uno de los momentos más emotivos fueron los testimonios comunitarios, donde representantes de Los Cambrones compartieron los avances y aprendizajes que han vivido en sus procesos de transformación, así como también Sabana Yegua Viejo, primer Nature Village; comunidad modelo que opera con energía solar. La fundación entregó reconocimientos especiales por su compromiso y dedicación.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/30/encuentro-powerista-talleres-fe3ed82d.jpeg El Encuentro Powerista incluyó talleres. (FUENTE EXTERNA)

El Encuentro Powerista 2025 se consolida como un espacio nacional de formación, intercambio y articulación entre líderes comunitarios, promoviendo el fortalecimiento de redes y la inspiración mutua.

"Este fin de semana es para ustedes: para aprender, crear lazos y mirar hacia el futuro con más fuerza y unidad", destacó el equipo organizador antes de dar inicio a las jornadas de capacitación.

Con esta iniciativa, Nature Power Foundation reafirma su apuesta por un modelo de desarrollo donde los propios líderes y habitantes locales son protagonistas de la construcción de comunidades más resilientes, organizadas y autosostenibles.

Sobre Nature Power Foundation

Nature Power Foundation es una organización dominicana sin fines de lucro fundada en 2017 como una innovación social que transforma comunidades vulnerables en autosostenibles en la República Dominicana y el Caribe, facilitando acceso a agua potable, energía y otros servicios básicos mediante fuentes limpias que protegen el medio ambiente.

Bajo el liderazgo de su fundadora, la ingeniera Laura Rojas, y el trabajo de un equipo multidisciplinario, en 8 años ha desarrollado alrededor de 25 proyectos que han beneficiado a más de 20 mil personas, contribuyendo a la Estrategia Nacional de Desarrollo y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible a nivel global.