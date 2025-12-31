El Doctor Santa lleva diversión a los niños del Hospital Infantil Robert Reid Cabral
La actividad incluyó entrega de juguetes, alimentos y momentos de ilusión para los pequeñines
El Hospital Infantil Robert Reid Cabral volvió a llenarse de alegría y esperanza con la visita del Doctor Santa y sus duendes, quienes, como cada año, llevaron juguetes, alimentos y momentos de ilusión a los niños y adolescentes ingresados en este centro de salud.
La iniciativa, encabezada por los esposos Gerardo García y Dayanara Hernández, se ha convertido en una tradición solidaria que ya supera los diez años, y que cada diciembre moviliza a decenas de voluntades para transformar la rutina hospitalaria en un día especial.
"Aunque es un esfuerzo grande, subir y bajar los cinco pisos del hospital y dedicar semanas a recolectar y clasificar donativos, la sonrisa de los niños nos impulsa a seguir adelante", expresó Gerardo.
Belleza altruista
El grupo conocido como los "Duendes de Santa" nació del deseo de acompañar y aliviar el dolor de los pequeños pacientes, y hoy cuenta con más de 30 colaboradores directos, además del respaldo de personas y empresas solidarias que hacen posible esta jornada.
Gracias a esa cadena de apoyo, este año se logró impactar a más de 300 niños y sus familias con:
- Juguetes
- Alimentos
- Artículos de primera necesidad
La visita del Doctor Santa reafirma que la solidaridad es la mejor medicina para el alma y que, en Navidad, compartir esperanza es el regalo más valioso.