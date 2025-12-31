El Doctor Santa lleva diversión a los niños del Hospital Infantil Robert Reid Cabral

El Hospital Infantil Robert Reid Cabral volvió a llenarse de alegría y esperanza con la visita del Doctor Santa y sus duendes, quienes, como cada año, llevaron juguetes, alimentos y momentos de ilusión a los niños y adolescentes ingresados en este centro de salud.

La iniciativa, encabezada por los esposos Gerardo García y Dayanara Hernández, se ha convertido en una tradición solidaria que ya supera los diez años, y que cada diciembre moviliza a decenas de voluntades para transformar la rutina hospitalaria en un día especial.

"Aunque es un esfuerzo grande, subir y bajar los cinco pisos del hospital y dedicar semanas a recolectar y clasificar donativos, la sonrisa de los niños nos impulsa a seguir adelante", expresó Gerardo.

Belleza altruista

El grupo conocido como los "Duendes de Santa" nació del deseo de acompañar y aliviar el dolor de los pequeños pacientes, y hoy cuenta con más de 30 colaboradores directos, además del respaldo de personas y empresas solidarias que hacen posible esta jornada.

Gracias a esa cadena de apoyo, este año se logró impactar a más de 300 niños y sus familias con:

Juguetes

Alimentos

Artículos de primera necesidad

La visita del Doctor Santa reafirma que la solidaridad es la mejor medicina para el alma y que, en Navidad, compartir esperanza es el regalo más valioso.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/31/gabriel-peerez-canoe-tony-saenchez-y-fernando-fodeur-5a96e6ed.jpg Gabriel Pérez Canó, Tony Snchez y Fernando Fodeur (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/31/emiliano-garciea-gabriel-peerez-y-rodrigo-garciea-f493cbd5.jpg Emiliano García, Gabriel Pérez y Rodrigo Garca (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/31/irahisa-nolasco-de-mora-mariia-eugenia-mora-ana-laura-mora-y-eduardo-mora-2-82e52183.jpg Irahisa Nolasco de Mora, Mariìa Eugenia Mora, Ana Laura Mora y Eduardo Mora. (FUENTE EXTERNA) ‹ >