Doctor Santa

El Doctor Santa lleva diversión a los niños del Hospital Infantil Robert Reid Cabral

La actividad incluyó entrega de juguetes, alimentos y momentos de ilusión para los pequeñines

    Expandir imagen
    El Doctor Santa lleva diversión a los niños del Hospital Infantil Robert Reid Cabral
    Dayanara Hernández, Gerardo García y Luis Miguel Mercedes. (FUENTE EXTERNA)

    El Hospital Infantil Robert Reid Cabral volvió a llenarse de alegría y esperanza con la visita del Doctor Santa y sus duendes, quienes, como cada año, llevaron juguetes, alimentos y momentos de ilusión a los niños y adolescentes ingresados en este centro de salud.

    La iniciativa, encabezada por los esposos Gerardo García y Dayanara Hernández, se ha convertido en una tradición solidaria que ya supera los diez años, y que cada diciembre moviliza a decenas de voluntades para transformar la rutina hospitalaria en un día especial.

    "Aunque es un esfuerzo grande, subir y bajar los cinco pisos del hospital y dedicar semanas a recolectar y clasificar donativos, la sonrisa de los niños nos impulsa a seguir adelante", expresó Gerardo.

    Belleza altruista

    El grupo conocido como los "Duendes de Santa" nació del deseo de acompañar y aliviar el dolor de los pequeños pacientes, y hoy cuenta con más de 30 colaboradores directos, además del respaldo de personas y empresas solidarias que hacen posible esta jornada.

    Gracias a esa cadena de apoyo, este año se logró impactar a más de 300 niños y sus familias con:

    • Juguetes
    • Alimentos
    • Artículos de primera necesidad

    La visita del Doctor Santa reafirma que la solidaridad es la mejor medicina para el alma y que, en Navidad, compartir esperanza es el regalo más valioso.

    Expandir imagen
    Gabriel Pérez Canó, Tony Snchez y Fernando Fodeur
    Gabriel Pérez Canó, Tony Snchez y Fernando Fodeur (FUENTE EXTERNA)
    Expandir imagen
    Emiliano García, Gabriel Pérez y Rodrigo Garca
    Emiliano García, Gabriel Pérez y Rodrigo Garca (FUENTE EXTERNA)
    Expandir imagen
    Irahisa Nolasco de Mora, Mariìa Eugenia Mora, Ana Laura Mora y Eduardo Mora.
    Irahisa Nolasco de Mora, Mariìa Eugenia Mora, Ana Laura Mora y Eduardo Mora. (FUENTE EXTERNA)
        Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.