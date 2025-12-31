"Hasta La Tambora" inaugura en Punta Cana y expande su propuesta de merengue

Luis Francis y Henry Jiménez, durante la apertura de "Hasta La Tambora" en Downtown Punta Cana. ( SUMINISTRADA )

Luego de cinco años de consolidación en la Ciudad Colonial de Santo Domingo, Hasta La Tambora expandió su propuesta cultural y de entretenimiento con la apertura oficial de una nueva sucursal en Downtown Punta Cana, uno de los polos de ocio más activos del Caribe.

La apertura estuvo precedida por dos noches de soft opening, concebidas para afinar la operación y asegurar una experiencia fluida desde el inicio. La inauguración se realizó el jueves 18 de diciembre, marcando la llegada de un nuevo espacio para los amantes del merengue, tanto turistas como residentes de la zona Este.

Compromiso con la cultura dominicana

Con esta expansión, Hasta La Tambora reafirma su apuesta por preservar y proyectar la tradición del merengue y la identidad cultural dominicana en uno de los principales destinos turísticos del país.

El concepto está orientado a un público adulto que busca escuchar sus canciones favoritas, bailar y compartir en un ambiente cercano y auténtico.

La construcción, arquitectura y diseño del local estuvieron a cargo de JJ Romero Construcciones y Diseño, que materializó un espacio moderno y acogedor, alineado con la identidad de la marca.

En el área de coctelería, la cofundadora y mixóloga Zarait Marquina desarrolló un menú de bebidas exclusivas inspiradas en éxitos del merengue, elaboradas con licores premium, ingredientes frescos y purés orgánicos preparados diariamente.

La oferta gastronómica incluye los tradicionales chicharrones de Villa Mella, pasteles en hoja de elaboración artesanal y hamburguesas de carne Angus premium, opciones que han tenido buena acogida entre el público.

Propuesta musical y agradecimientos

La propuesta musical está bajo la dirección del productor y arreglista Henry Jiménez, fundador de Hasta La Tambora y director de la orquesta Johnny Ventura & El Legado, quien destacó que la experiencia del merengue se presenta con respeto, energía y calidad.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/31/hasta-la-tambora-13d0e17c.jpg El establecimiento rinde tributo permanente a la trayectoria del fenecido Johnny Ventura. https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/31/hlt3-3fa57625.jpeg Diversión y entretenimiento con la música dominicana. ‹ >

La marca agradeció el respaldo de Luis Francis, presidente de Downtown Punta Cana, y de su familia, por apoyar la integración del proyecto al principal centro de entretenimiento de la zona.

La operación en Punta Cana estará a cargo de la empresaria Saire Jiménez, cofundadora del concepto, con énfasis en un servicio cálido, eficiente y enfocado en la excelencia de la experiencia del visitante.

Hasta La Tambora es un espacio dedicado a celebrar la música dominicana, especialmente el merengue, combinando gastronomía, mixología de autor y entretenimiento en vivo. Con esta apertura, el proyecto inicia una nueva etapa de expansión desde Santo Domingo hacia Punta Cana.