Little Caesars abre su primera sucursal en Puerto Plata

Durante el evento se hizo el tradicional corte de cinta. ( FUENTE EXTERNA )

Little Caesars Pizza inauguró su tienda número 58 en la "novia del Atlántico", Puerto Plata, la cual es la primera de la firma en esta provincia cibaeña.

Para celebrarlo se llevó a cabo un encuentro con representantes del municipio, clientes y medios de comunicación de la localidad quienes disfrutaron todo un día de dinámicas y fiesta de celebración y por supuesto, los presentes degustaron las variedades de pizzas con las que cuenta la marca.

Con la llegada a la provincia de Puerto Plata, la empresa impulsará el desarrollo económico de la región, creando empleos y brindando a los residentes locales un entorno laboral:

Accesible

Cercano

Familiar

Little Caesars Pizza en República Dominicana es operada por PCSAPI quienes reafirman su compromiso con República Dominicana al generar oportunidades para el talento local. Actualmente cuenta con más de 1,000 colaboradores, a quienes llama con orgullo "héroes", por su dedicación diaria a ofrecer un servicio excepcional y de alta calidad a los clientes.

Ubicación y horario

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/31/fachada-little-ceasers-puerto-plata-62da4fae.jpeg Fachada de Little Caesars (FUENTE EXTERNA)

Esta nueva tienda cuenta con una ubicación privilegiada en la Av. Manolo Tavárez Justo, esquina circunvalación en Puerto Plata.

Operará en horario de lunes a miércoles de 10:00 de la mañana a 10:00 de la noche y de jueves a domingo hasta las 11:00 de la noche. Cuenta con Drive Thru y un espacio exterior acogedor para los consumidores mientras esperan su orden.

Con la apertura de esta nueva sucursal, Puerto Plata continúa viviendo momentos importantes que proyectan este destino hacia su desarrollo y crecimiento comercial en favor de nativos y turistas.