Voluntariado Banreservas transforma el Día de Reyes con una jornada de juguetes y sonrisas

Los niños recibieron sus juguetes de manos del equipo del Voluntariado Banreservas. ( FUENTEE XTERNA )

El Voluntariado Banreservas celebró el Día de Reyes junto a cientos de niños, hijos de colaboradores del Banco de Reservas, durante una emotiva jornada de entrega de juguetes realizada en las instalaciones del Club Banreservas Santo Domingo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/05/8b64b6c2-c883-4b4f-85d9-c9c7664009b1-bc54171d.jpg Voluntarios participantes en la jornada de entrega de juguetes dirigida a los hijos de colaboradores del Banco de Reservas. (FUENTE EXTERNA)

Durante la actividad se distribuyeron miles de juguetes, llenando de ilusión y alegría a los pequeños participantes como parte de las acciones sociales que la entidad impulsa cada año en esta temporada.

Una jornada dedicada a compartir y servir

Esta iniciativa se suma a otras entregas realizadas durante las festividades navideñas en distintas regiones del país, entre ellas la jornada celebrada en Santiago el pasado 23 de diciembre, destacada por su amplio alcance e impacto.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/05/6aa66b3b-8767-4d21-bbc5-5debf0e5f3cc-cf17c3f7.jpg Voluntaria realiza la entrega de juguete como parte de la jornada. (FUENTE EXTERNA)

La actividad fue impulsada por la presidenta del Voluntariado Banreservas, la doctora Carmen Alicia Quijano de Aguilera, y reunió a familias en un ambiente de cercanía y convivencia, reafirmando el compromiso de la institución con el bienestar de su gente.

Durante el encuentro, la doctora Quijano de Aguilera destacó el valor de estas jornadas como una oportunidad para compartir, servir y fortalecer los lazos comunitarios. "A través de estas acciones buscamos generar experiencias que promuevan la convivencia, la cercanía y los valores", expresó.

Estas iniciativas forman parte de los esfuerzos permanentes del Voluntariado Banreservas por acompañar a las familias, fomentar espacios de encuentro y contribuir al bienestar colectivo.



