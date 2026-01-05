Voluntariado Banreservas transforma el Día de Reyes con una jornada de juguetes y sonrisas
La iniciativa reunió a cientos de niños y familias del Banco de Reservas en un espacio de encuentro, alegría y compromiso social
El Voluntariado Banreservas celebró el Día de Reyes junto a cientos de niños, hijos de colaboradores del Banco de Reservas, durante una emotiva jornada de entrega de juguetes realizada en las instalaciones del Club Banreservas Santo Domingo.
Durante la actividad se distribuyeron miles de juguetes, llenando de ilusión y alegría a los pequeños participantes como parte de las acciones sociales que la entidad impulsa cada año en esta temporada.
Una jornada dedicada a compartir y servir
Esta iniciativa se suma a otras entregas realizadas durante las festividades navideñas en distintas regiones del país, entre ellas la jornada celebrada en Santiago el pasado 23 de diciembre, destacada por su amplio alcance e impacto.
La actividad fue impulsada por la presidenta del Voluntariado Banreservas, la doctora Carmen Alicia Quijano de Aguilera, y reunió a familias en un ambiente de cercanía y convivencia, reafirmando el compromiso de la institución con el bienestar de su gente.
Durante el encuentro, la doctora Quijano de Aguilera destacó el valor de estas jornadas como una oportunidad para compartir, servir y fortalecer los lazos comunitarios. "A través de estas acciones buscamos generar experiencias que promuevan la convivencia, la cercanía y los valores", expresó.
- Estas iniciativas forman parte de los esfuerzos permanentes del Voluntariado Banreservas por acompañar a las familias, fomentar espacios de encuentro y contribuir al bienestar colectivo.