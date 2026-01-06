×
embajadora Maike Friedrichsen
embajadora Maike Friedrichsen

La embajadora Maike Friedrichsen agasaja a atletas de Master of the Ocean

El encuentro tuvo lugar en el exclusivo Natura Cabana Boutique Hotel & Spa, en Cabarete, uno de los destinos más emblemáticos del país para el turismo ecológico y sostenible

    La embajadora Maike Friedrichsen agasaja a atletas de Master of the Ocean
    Maike Friedrichsen Marcus Bohm y Lole Sumar. (FUENTE EXTERNA)

    La Embajada de Alemania en la República Dominicana, encabezada por su embajadora Maike Friedrichsen, ofreció un cóctel en honor a los atletas participantes del reconocido evento internacional "Master of the Ocean", en una velada que celebró la vigésima edición de la competencia, el deporte, la cultura y la cooperación entre ambas naciones.

    El encuentro tuvo lugar en el exclusivo Natura Cabana Boutique Hotel & Spa, en Cabarete, uno de los destinos más emblemáticos del país para el turismo ecológico y sostenible.

    La actividad reunió a destacados atletas nacionales e internacionales que compitieron en esta exigente prueba multidisciplinaria, así como a representantes del cuerpo diplomático, autoridades locales, organizadores del evento, empresarios del sector turístico y diversas personalidades vinculadas al deporte, la cultura y el cuidado del medio ambiente.

    El entorno natural y la elegancia relajada de Natura Cabana aportaron el escenario ideal para un ambiente de confraternidad e intercambio.

    Durante el encuentro, la embajadora Maike Friedrichsen destacó la importancia de respaldar iniciativas como "Master of the Ocean", que promueven no solo la excelencia deportiva, sino también valores fundamentales como la disciplina, el respeto por la naturaleza y el entendimiento intercultural.

    Asimismo, resaltó los sólidos lazos de amistad y cooperación entre Alemania y la República Dominicana, especialmente en áreas como el deporte, el turismo responsable y la sostenibilidad ambiental.

    Los atletas compartieron impresiones sobre los retos que implica esta competencia, considerada una de las más completas y demandantes del mundo, al combinar disciplinas como Wingfoil, kitesurf, windsurf, surf y stand up Paddle.

    Un ambiente ameno

    De igual manera, agradecieron el apoyo institucional y el respaldo de las entidades que hacen posible la realización del evento año tras año.

    La velada estuvo acompañada de una cuidada propuesta gastronómica, música ambiental y un ambiente distendido que reflejó el espíritu internacional del torneo.

    Más allá del reconocimiento a los competidores, el cóctel sirvió como plataforma para fortalecer vínculos y reafirmar el papel del deporte como puente de unión entre culturas, al tiempo que posiciona a la República Dominicana como un destino de clase mundial para eventos deportivos de alto nivel.

    Nicole Montilla María Amelia Toral y Gabriela Benjamín.
    Nicole Montilla María Amelia Toral y Gabriela Benjamín. (FUENTE EXTERNA)
    Claudia Schwarz y Laura Medina.
    Claudia Schwarz y Laura Medina. (FUENTE EXTERNA)
    Maxime L´Huillier y Paola Gargari.
    Maxime L´Huillier y Paola Gargari. (FUENTE EXTERNA)
    Jannick Mittas, ILSA Schmidt, Mike Claus.
    Jannick Mittas, ILSA Schmidt, Mike Claus. (FUENTE EXTERNA)
