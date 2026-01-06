Grand Sirenis Punta Cana recibe dos certificaciones internacionales

Grand Sirenis Punta Cana recibió el Silver de EarthCheck y, por quinto año consecutivo, vuelve a obtener la prestigiosa certificación Green Key, lo cual representan la consolidación de un modelo que va más allá de la sostenibilidad tradicional y busca dejar el destino mejor de lo que lo encontramos.

El nivel Silver de EarthCheck exige no solo cumplir, sino superar los puntos de referencia internacionales en 10 categorías clave: energía, agua, emisiones, residuos, biodiversidad y responsabilidad social.

Para este hotel de la cadena española Sirenis Hotels, el ascenso significa una reducción adicional del 18 % en consumo energético por huésped y del 22 % en agua respecto al año anterior.

"EarthCheck Silver no es un premio, es un compromiso de regeneración activa. Cada decisión operativa ahora se mide no solo por su impacto cero, sino por su capacidad de mejorar el ecosistema que nos rodea", explicó Carlos Batani, director de Operaciones del resort, dice una nota de prensa.

En tanto que, la renovación de Green Key, otorgada por la Fundación para la Educación Ambiental (FEE), certifica que el 100 % de las operaciones diarias del resort cumplen con criterios clave desde la eliminación gradual de plásticos de un solo uso hasta la capacitación del personal en prácticas ecológicas.

Un modelo que inspira al Caribe

"Estas dos certificaciones no son sellos aislados: son la prueba de que un resort de gran escala puede ser rentable y, al mismo tiempo, regenerar su entorno. Queremos que otros hoteles del Caribe vean que es posible y que lo sigan", afirmó Vanessa Costa Marín, directora de Operaciones para el Caribe de Sirenis Hotels & Resorts.

Estas distinciones se suman a la planta solar de 1.05 MWp, la alianza estratégica con GPPA y el programa Sirenis Sostenible, consolidando al resort como el primer complejo all-inclusive del país en combinar EarthCheck Silver y Green Key de forma simultánea.

