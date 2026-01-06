Playa Nueva Romana inaugura oficinas en Santo Domingo

Playa Nueva Romana celebra sus nuevos pasos de expansión estratégica. El exclusivo complejo residencial del Grupo Piñero inauguró tres oficinas comerciales en Santo Domingo, ubicadas en Galería 360, Ágora Mall y Bella Vista Mall.

Las buenas nuevas se dieron a conocer durante un encuentro en Galería 360, donde los invitados se mostraron maravillados y muy participativos a las atracciones disponibles durante celebración: personalización de sombreros, que fueron souvenir de la empresa, y un espacio para el disfrute de golf.

Los pormenores fueron compartidos por Jesús Durán, director general del complejo, quien resaltó el significado estratégico de la iniciativa:

"Con Santo Domingo consolidándose como el centro económico y financiero de la región, este movimiento representa un paso determinante en la evolución de Playa Nueva Romana hacia modelos de negocio más ágiles y orientados al crecimiento global".

Para revelar la misión de este tipo de iniciativas del complejo inmobiliario, que actualmente cuenta con más de 4,500 propietarios; hizo uso de la palabra Rosa Lilly Zapata, directora comercial y de marketing, quien destacó la filosofía orientada al cliente:

"Nuestro objetivo ya no es sólo ofrecer la mejor calidad de vida e inversión segura en el Caribe, sino hacerlo accesible y tangible al cliente de la capital. Hemos llevado la experiencia premium a la ciudad, permitiendo a los inversionistas recibir una asesoría personalizada, con la misma calidez y sofisticación que encontrarían en el complejo".

"Estas nuevas sedes comerciales han sido creadas para ofrecer una experiencia inmersiva de nuestro característico Estilo de Vivir. Buscamos que los interesados sientan la exclusividad de ser residente de Playa Nueva Romana a través de amenidades interactivas que reflejan nuestras bondades", añadió.

Promesa de valor

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/06/16122025-playa-nueva-romana-samil-mateo-dominici11-04cc31f9.jpg El acto protocolar culminó con un brindis en unanimidad con los invitados. (SAMIL MATEO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/06/16122025-playa-nueva-romana-samil-mateo-dominici14-a2a5bbdf.jpg Bary Bigay haciendo sus goles. (SAMIL MATEO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/06/16122025-playa-nueva-romana-samil-mateo-dominici15-c8fedb30.jpg Tony Richardson y Chris Juliette Peguero personalizaron los sombreros. (SAMIL MATEO) ‹ >

Playa Nueva Romana plantea una oferta de valor donde el deporte, el bienestar, la seguridad y el entorno natural se integran como parte fundamental de la vida cotidiana.

Al aprovechar su cercanía estratégica con Santo Domingo y contar con una completa infraestructura de servicios y amenidades, incluyendo:

Campos de golf de clase mundial

de clase mundial Playa

Zonas deportivas

Un modelo de atención de lujo

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/06/renata-sanchez-y-monica-garcia-bc06f49c.jpg Renata Sánchez y Mnica García (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/06/gabriela-melo-darlenny-nicole-vargas-y-reyna-esther-8cf49433.jpg Gabriela Melo, Darlenny Vargas y Reyna Esther. (FUENTE EXTERNA) ‹ >