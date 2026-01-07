El Coro Arquidiocesano de Santiago celebra sus 35 años con un concierto de gala

El arzobispo metropolitano, monseñor Héctor Rafael Rodríguez, junto a miembros del Coro Arquidiocesano de Santiago. ( FUENTE EXTERNA )

El Coro Arquidiocesano de Santiago presentó el "Concierto de Gala 35 Aniversario", en la Catedral Metropolitana Santiago Apóstol, bajo la dirección del maestro Alejandro Delgado.

Consistió en un viaje musical que recorrió varios géneros y con los temas que identifican su dilatado repertorio.

Las palabras de acogida fueron pronunciadas por el arzobispo metropolitano, monseñor Héctor Rafael Rodríguez, quien resaltó el legado musical del coro y de su director:" ésta noche no solo es un encuentro con la música , también es una experiencia de fe , de comunión y memoria agradecida ".

El recital en víspera de la Epifanía del Señor , deleitó a la concurrencia en el templo católico, con una selección de composiciones de autores dominicanos y extranjeros, donde sobresalieron los temas del visionario fundador de la agrupación coral, el Hermano Alfredo Morales.

En cada interpretación del Coro Arquidiocesano de Santiago la realizó con las 50 voces que lo integran( y algunas canciones fueron a cargo de sus solistas) en géneros y fusiones que han marcado la línea musical de la entidad coral, dependencia de la Arquidiócesis de Santiago de los Caballeros. Entre ellos:

El merengue

El bolero

La salsa

El joropo

El jazz

Temas como En busca de una nueva flor, Tiempo nuevo, Oración del padre al hijo, Variaciones sobre Palo Bonito , rindieron homenaje al Hermano Alfredo, un sacerdote español que aportó a la música liturgia de la ciudad de Santiago y el país, de acuerdo a las ponderaciones del maestro Delgado al músico y religioso.

Otras composiciones que formaron parte de la puesta en escena, fueron Siempre habrá, Promesas de paz y Caminante de la autoría de Alejandro Delgado, así como Feliciana de la musa de Juan Luis Guerra, pero con una adaptación al género jazz, que fue del agrado de los presentes.

Acompañamiento musical

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/07/dsc09383-aa929400.jpg El coro durante su interpretación. (FUENTE EXTERNA)

La velada con el acompañamiento musical de destacados músicos, también incluyó Palo Quemao del maestro Luis Rivera, Quien no sabe de amor de Manuel Jiménez, El padre Antonio y el Monaguillo Andrés de Rubén Blades; Alma llavera, un joropo venezolano , Por Amor de Rafael Solano y Aleluya al Mesías de Georg Friedrich Handel , el cual cerró el concierto con un público de pies, como sostiene la costumbre desde 1745, año que se estrenó el clásico navideño.

La ovación se dejó sentir por los presentes, en demostración de valoración de la velada.

En el concierto estuvieron además presentes , el obispo Auxiliar , monseñor Amauri Rosario; quien bendijo la celebración; la gobernadora provincial Rosa Santos, así como el vicario de la Catedral, padre Regino Alfonso Collado, quien agradeció a todos los integrantes y a su director por la labor de llevar el Evangelio a través de la música en tres décadas y media.

La coordinadora del Coro, Pamela Delgado, agradeció el apoyo de la Arquidiócesis de Santiago, a las empresas patrocinadoras y a los medios de comunicación.

El `Concierto de Gala 35 Aniversario`` conducido por Apolinar Ramos e Ivelisse Pérez, celebró la historia musical que inició en el 18 de febrero de 1990, destacándose como el primero en su género – música litúrgica- en la República Dominicana .

En cada 6 de enero el Coro celebra la Epifanía del Señor o Fiestas de los Santos Reyes, con su tradicional concierto y en èsta ocasión adquirió un carácter especial por la celebración del aniversario.//