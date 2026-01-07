Julieta Prissell anuncia exposición individual en el Museo Abreu

Freddy Ginebra, Joseline Pujol, Celestino Esquerré y Julieta Prissell, durante la exhibición de Julieta Prissell en Berlín, Alemania. ( FUENTE EXTERNA )

La artista dominicana Julieta Prissell anuncia la inauguración de su nueva exposición individual en el Salón Imperial del Museo Abreu. La muestra se presentará en un momento clave de su trayectoria, marcado por una consolidación conceptual y una proyección internacional sostenida.

El acto inaugural se llevará a cabo el 14 de febrero de 2026, a las 7:00 de la noche. Este año se perfila como una etapa de expansión estratégica, nuevas colaboraciones y una consolidación definitiva dentro del circuito internacional del arte contemporáneo.

El trabajo de Julieta Prissell ha despertado un interés sostenido entre curadores, coleccionistas y públicos especializados. Su obra se inscribe en procesos rigurosos de reflexión, coherencia plástica y construcción simbólica, alejados de tendencias efímeras.

Un enfoque sostenido

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/07/7-3-d67bb430.jpg Durante el verano de 2025, la artista presentó Conexiones Afrocaribeñas en el Teatro Regional UCNE de San Francisco de Macorís, en el marco de los Magazines Awards 2025. (FUENTE EXTERNA)

Tras el cierre de 2025, Prissell inicia el nuevo año profundizando una etapa de madurez creativa respaldada por una agenda artística rigurosa, en la que confluyen exposiciones relevantes, reconocimientos institucionales y un diálogo contemporáneo entre artes visuales, identidad y cultura.

Su práctica se distingue por una investigación constante del cuerpo, la memoria y la materia como territorios simbólicos.

Durante el verano de 2025, la artista presentó Conexiones Afrocaribeñas en el Teatro Regional UCNE de San Francisco de Macorís, en el marco de los Magazines Awards 2025.

Esta exposición reafirmó un cuerpo de obra centrado en la memoria histórica, la herencia cultural y la relación entre cuerpo, territorio y pertenencia, marcando el inicio de una circulación internacional decisiva para su carrera.

Posteriormente, su trabajo fue exhibido en Berlín, Alemania, uno de los principales epicentros del arte contemporáneo europeo, con la exposición Mi tributo al merengue, realizada bajo los auspicios de la Embajada Dominicana en Alemania y Rimya.

La muestra generó una respuesta significativa del público y la crítica, activando una lectura contemporánea del merengue como archivo vivo de identidad, ritmo y memoria colectiva.

A inicios de diciembre de 2025, Julieta Prissell fue reconocida como figura internacional del arte dominicano durante la primera edición de ART GABANGI, celebrada en el Museo Abreu, donde presentó una selección de obras recientes que evidencian la solidez conceptual y formal de su práctica artística.

Al respecto, Oscar Abreu, director del Museo Abreu y fundador de ART GABANGI, señaló:

"La obra de Julieta Prissell representa una voz clara, coherente y profundamente contemporánea dentro del arte dominicano. Su crecimiento internacional no es circunstancial; es el resultado de una investigación honesta, una mirada crítica sobre la identidad y una disciplina artística que se sostiene en el tiempo."

Más recientemente, en la ciudad de Chicago, Prissell participó en un encuentro cultural realizado en el Club LV, donde se presentó el mocktail PRI-PRI como gesto simbólico de identidad y celebración.

En ese contexto, la artista compartió escena con la reconocida cantante urbana La Insuperable, en una velada que articuló música, artes visuales y discurso femenino contemporáneo.

De manera espontánea, Prissell entregó una de sus obras a la artista, propiciando un intercambio en torno a la fuerza femenina, la identidad y la expresión emocional.

La respuesta del público confirmó el valor de estas convergencias interdisciplinarias, fortaleciendo los vínculos de la comunidad artística latina en Chicago y ampliando el alcance cultural de su propuesta.