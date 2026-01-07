Reid & Compañía S.A participa en la Asamblea General de Municipios

Emiliano Disla, representante de la empresa en la feria. ( FUENTE EXTERNA )

Reafirmando su compromiso con el fortalecimiento de la gestión municipal y el desarrollo sostenible de los territorios, a través de sus marcas Dulevo, Komatsu y Dynapac, Reid & Compañía S.A. participó en la Asamblea General de Municipios 2025.

Este evento, organizado por la Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU) junto a la Liga Municipal Dominicana, sirvió de escenario para que representantes de Reid & Compañía S.A., presenten soluciones y acompañamiento a los líderes municipales en la búsqueda de herramientas que impulsen una administración más eficiente y orientada al progreso.

Los detalles lo ofreció el ingeniero Stalin Pérez Muñoz, gerente de Negocios de Ventas Equipos de Reid & Compañía, quien afirmó que la División Agroindustrial tiene como objetivo ofrecer equipos confiables, tecnología de avanzada y apoyo especializado que contribuyen al crecimiento de las comunidades.

"Agradecemos a todos los que se acercaron a nuestro espacio y compartieron con nosotros esta valiosa experiencia con intercambios de ideas en la cual les ofrecemos asesorías sobre las diferentes marcas que nos representan", destacó.

Resultados superiores

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/06/dsc7134-c64e36c3.jpg La División Agroindustrial tiene como objetivo ofrecer equipos confiables, tecnología de avanzada y apoyo especializado que contribuyen al crecimiento de las comunidades. (FUENTE EXTERNA)

A su entender, la marca Dulevo se ha posicionado como referente global en barredoras municipales gracias a su tecnología de aspiración mecánica y su capacidad para operar en entornos urbanos de manera eficiente, silenciosa y con menor impacto ambiental.

"Sus equipos están diseñados para ofrecer resultados superiores en limpieza, incluso en condiciones exigentes, garantizando una ciudad más ordenada, segura y libre de residuos".

Pérez Muñoz manifestó que Dulevo se destaca por su durabilidad, bajo consumo y facilidad de mantenimiento, convirtiéndose en la elección número uno para ayuntamientos y empresas de limpieza urbana.

De igual manera, explicó que la excavadora Komatsu representa el estándar de potencia, precisión y confiabilidad en el mundo de la maquinaria pesada. "Komatsu integra sistemas inteligentes como Komtrax, que permite monitorear en tiempo real el desempeño del equipo, el consumo de combustible, ubicación y mantenimiento preventivo".

El gerente de Negocios de Ventas Equipos de Reid & Compañía también se refirió a la marca Dynapac, la cual completa la oferta con su línea de rodillos compactadores, apisonadores y asfaltadoras. "Estos equipos están diseñados para lograr la mejor compactación del mercado, garantizando pavimentos uniformes, duraderos y de alta calidad".

A su juicio, Dynapac se caracteriza por su ingeniería avanzada, sus sistemas de control inteligente de vibración y su facilidad de uso, lo que la convierte en la aliada perfecta para obras viales y proyectos de infraestructura que requieren precisión y eficiencia desde la primera pasada hasta el acabado final.