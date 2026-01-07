×
Reid & Compañía S.A participa en la Asamblea General de Municipios

Sus representantes presentaron soluciones y acompañamiento a los líderes municipales en la búsqueda de herramientas que impulsen una administración más eficiente y orientada al progreso

    Expandir imagen
    Reid & Compañía S.A participa en la Asamblea General de Municipios
    Emiliano Disla, representante de la empresa en la feria.
    (FUENTE EXTERNA)

    Reafirmando su compromiso con el fortalecimiento de la gestión municipal y el desarrollo sostenible de los territorios, a través de sus marcas Dulevo, Komatsu y Dynapac, Reid & Compañía S.A. participó en la Asamblea General de Municipios 2025.

    Este evento, organizado por la Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU) junto a la Liga Municipal Dominicana, sirvió de escenario para que representantes de Reid & Compañía S.A., presenten soluciones y acompañamiento a los líderes municipales en la búsqueda de herramientas que impulsen una administración más eficiente y orientada al progreso.

    Los detalles lo ofreció el ingeniero Stalin Pérez Muñoz, gerente de Negocios de Ventas Equipos de Reid & Compañía, quien afirmó que la División Agroindustrial tiene como objetivo ofrecer equipos confiables, tecnología de avanzada y apoyo especializado que contribuyen al crecimiento de las comunidades.

     "Agradecemos a todos los que se acercaron a nuestro espacio y compartieron con nosotros esta valiosa experiencia con intercambios de ideas en la cual les ofrecemos asesorías sobre las diferentes marcas que nos representan", destacó.

    Resultados superiores

    Expandir imagen
    Infografía
    La División Agroindustrial tiene como objetivo ofrecer equipos confiables, tecnología de avanzada y apoyo especializado que contribuyen al crecimiento de las comunidades. (FUENTE EXTERNA)

    A su entender, la marca Dulevo se ha posicionado como referente global en barredoras municipales gracias a su tecnología de aspiración mecánica y su capacidad para operar en entornos urbanos de manera eficiente, silenciosa y con menor impacto ambiental.

    "Sus equipos están diseñados para ofrecer resultados superiores en limpieza, incluso en condiciones exigentes, garantizando una ciudad más ordenada, segura y libre de residuos".

    Pérez Muñoz manifestó que Dulevo se destaca por su durabilidad, bajo consumo y facilidad de mantenimiento, convirtiéndose en la elección número uno para ayuntamientos y empresas de limpieza urbana.

    De igual manera, explicó que la excavadora Komatsu representa el estándar de potencia, precisión y confiabilidad en el mundo de la maquinaria pesada. "Komatsu integra sistemas inteligentes como Komtrax, que permite monitorear en tiempo real el desempeño del equipo, el consumo de combustible, ubicación y mantenimiento preventivo".

    El gerente de Negocios de Ventas Equipos de Reid & Compañía también se refirió a la marca Dynapac, la cual completa la oferta con su línea de rodillos compactadores, apisonadores y asfaltadoras. "Estos equipos están diseñados para lograr la mejor compactación del mercado, garantizando pavimentos uniformes, duraderos y de alta calidad".

    A su juicio, Dynapac se caracteriza por su ingeniería avanzada, sus sistemas de control inteligente de vibración y su facilidad de uso, lo que la convierte en la aliada perfecta para obras viales y proyectos de infraestructura que requieren precisión y eficiencia desde la primera pasada hasta el acabado final.

