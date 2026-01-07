La Sociedad Dominicana de Dermatología realiza jornada científica en el IDCP

La Sociedad Dominicana de Dermatología (SDD) realizó una jornada científica en las instalaciones del Instituto Dermatológico Dominicano y Cirugía de Piel "Dr. Huberto Bogaert Díaz" (IDCP), en una edición especial desarrollada dentro de la Cátedra Dr. Huberto Bogaert Díaz, programa formativo permanente del Instituto.

La actividad fue encabezada por miembros de la sociedad, quienes resaltaron la importancia de fortalecer los espacios de intercambio académico y la colaboración interinstitucional:

La Dra. Emma Guzmán de Cruz , presidenta del Patronato de Lucha contra la Lepra

, presidenta del El Dr. Víctor Pou Soares , director general del IDCP

, director general del IDCP La Dra. Luisa González de Bogaert , vicepresidenta del patronato, la Dra. Luz Almánzar , presidenta saliente

, vicepresidenta del patronato, la , presidenta saliente La Dra. Betssy Hazoury, presidenta entrante de la Sociedad Dominicana de Dermatología,

En esta ocasión, las autoridades del IDCP fungieron como anfitrionas de la jornada reafirmando su compromiso con la educación médica continua y con el desarrollo académico de la especialidad.

En ese contexto se presentaron diversas ponencias de alto valor científico. El Dr. Juan Periche abordó la evolución, logros y retos del Programa de Control de la Lepra en RD, mientras que el Dr. Ángel Taveras expuso sobre los fundamentos de la cirugía dermatológica y la oncología cutánea.

Asimismo, la Dra. Betssy Hazoury presentó una reflexión sobre la evolución de la cirugía dermatológica en el país, resaltando su desarrollo y perspectivas futuras.

La realización de esta jornada fue posible gracias al trabajo articulado del equipo institucional del IDCP, destacándose el rol de la Dra. González de Bogaert, quien ha sido impulsora del desarrollo y consolidación de la Cátedra Dr. Huberto Bogaert Díaz como espacio académico del Instituto.

También desempeñó un papel fundamental en los preparativos organizativos que permitieron acoger la jornada científica de la SDD en las instalaciones del IDCP, garantizando una experiencia académica de alto nivel.

La Cátedra Dr. Huberto Bogaert Díaz, concebida como un espacio académico del IDCP, rinde homenaje al legado formativo y visionario de su fundador, creador de la primera cátedra de Dermatología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y de la primera residencia de dermatología y de cirugía dermatológica del país.

Este modelo de enseñanza ha permitido que, durante décadas, el instituto se consolide como referente nacional en la formación de especialistas.

Reconocimientos

Durante la jornada, el IDCP reconoció a los directivos de la Sociedad Dominicana de Dermatología, destacando su aporte a la promoción del conocimiento científico y al impulso de nuevas generaciones de dermatólogos.

Al respecto, el Dr. Víctor Pou Soares, director general del IDCP, expresó: Que la jornada científica de la Sociedad Dominicana de Dermatología se celebre en el marco de la Cátedra Dr. Huberto Bogaert Díaz reafirma al Instituto como un espacio académico vivo, comprometido con el rigor científico, la formación continua y la unidad gremial.

"En ese mismo espíritu, hemos propuesto trabajar de manera conjunta con la SDD en la revisión del Reglamento Técnico para la Habilitación de los Servicios Clínicos, Quirúrgicos y Diagnósticos, como una vía para fortalecer los estándares de la práctica dermatológica y seguir garantizando una atención segura y de calidad para nuestros pacientes".

Tanto la Sociedad Dominicana de Dermatología como el Instituto Dermatológico Dominicano y Cirugía de Piel "Dr. Huberto Bogaert Díaz" reiteraron su disposición de continuar fortaleciendo esta alianza académica, orientada a impulsar la formación especializada, la investigación local y la excelencia en la práctica dermatológica en la República Dominicana.

Te puede interesar El Instituto Dermatológico participa en el 22º Congreso Dominicano de Dermatología