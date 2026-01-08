La Embajadora de Alemania realiza un encuentro cercano con la prensa

La relación entre Alemania y la República Dominicana trasciende la diplomacia formal para consolidarse como una alianza viva, diversa y profundamente comprometida con el desarrollo integral de ambas naciones.

En ese contexto, la embajadora Maike Friedrichsen ofreció una recepción en su residencia, donde presentó a periodistas de distintos medios las prioridades y líneas de cooperación de la misión diplomática alemana en el país.

Se trató de un encuentro cercano e interactivo, en el que se destacó la apertura al diálogo sobre temas tan complejos como:

Los retos energéticos que enfrenta nuestra nación y sus posibles soluciones, la lucha contra la corrupción, así como el respaldo a fondos destinados a fortalecer proyectos de economía verde, la crisis haitiana, que tanto nos afecta y otras iniciativas de alto impacto social.

También se abordaron áreas que generan esperanza, como el impulso a la formación, la cultura y el deporte.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de la embajadora, quien introdujo al equipo que articula esta relación bilateral, integrado por Valeria Pocaterra, agregada de Prensa de la Embajada de Alemania; Clemens Findeisen y Jasmin Ellis-Jones, representantes de la Cooperación Alemana (GIZ).

Asimismo, Francisco Santos, director del Centro Domínico Alemán; así como Frauke Pfaff, directora ejecutiva de la Cámara Domínico Alemana de Comercio (AHK), y Eileen Jiménez, vicepresidenta de la AHK.

Cada uno expuso, desde su área de acción, los proyectos de cooperación que sostiene la embajada.

Temas mixtos de interés común

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/09/img-20260108-wa0268-03a4dc10.jpg La embajadora durante la presentación de au equipo de trabajo. (FÉLIX LEÓN)

Uno de los pilares más sólidos de esta alianza es la cooperación para el desarrollo, con un marcado enfoque ambiental.

A través de la GIZ y diversas organizaciones no gubernamentales, Alemania ha acompañado proyectos de reforestación, protección de manglares, manejo de ecosistemas, energías renovables, reciclaje y economía circular, apostando por un modelo verde y sostenible que impacta directamente a las comunidades locales.

A este eje se suma el fortalecimiento del Estado de derecho y la lucha contra la corrupción.

"La corrupción afecta a toda la sociedad", subrayó la diplomática, al destacar la estrecha colaboración con el Ministerio Público y varias ONG para promover la transparencia y la institucionalidad.

En el ámbito económico, Friedrichsen indicó que Alemania se posiciona como un socio estratégico de peso para el país.

Es el segundo mayor inversor en el régimen de zonas francas, con alrededor de 18 empresas establecidas, entre ellas firmas de clase mundial como Fresenius Kabi y B. Braun, dedicadas a la producción de equipamiento médico de alto nivel que se exporta a más de 100 países.

También figuran empresas del sector tabacalero y una agenda activa de intercambios empresariales entre ambos territorios.

El turismo completa este panorama de intercambio: cerca de 200 mil turistas alemanes visitan cada año la República Dominicana, atraídos por la belleza natural que nos caracteriza y la hospitalidad de su gente.

Como muestra de esta relación dinámica, se anunció la celebración de la Semana Alemana, del 18 al 22 de mayo, que contará con una destacada delegación política y económica.

El encanto cultural

La cooperación cultural ocupa un lugar privilegiado en esta agenda. Francisco Santos explicó que el Centro Cultural Domínico Alemán funciona como una "calle de doble vía", dedicada a difundir la cultura alemana entre los dominicanos y, a la vez, la dominicana entre los alemanes residentes en el país.

Desde la enseñanza del idioma alemán, ciclos de cine con subtítulos en español, exposiciones de arte conjuntas y conciertos, como el reciente recital sinfónico navideño con la Orquesta Sinfónica Juvenil, hasta la gastronomía típica, -como la salchicha alemana y la diversidad de cervezas- el centro se ha convertido en un punto de encuentro cultural.

Citó eventos emblemáticos como el Oktoberfest, que este año reunió a más de 600 visitantes, y actividades realizadas en espacios como el Museo de la Resistencia, refuerzan este intercambio.

A ello se suma un amplio programa cultural previsto para 2026, que incluirá música, arte y actividades especiales con motivo del Mundial de Fútbol, además de un mayor énfasis en el idioma alemán y nuevos acuerdos con universidades dominicanas para impulsar los intercambios académicos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/09/img-20260108-wa0260-a34ba2a2.jpg Clemens Findeisen, Mabel González y Eloy Núñez. (FÉLIX LEÓN) https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/09/img-20260108-wa0269-02bf9c0c.jpg Idalia Cabrer, Eileen Jiménez y Frauke Pfaff. (FÉLIX LEÓN) ‹ >