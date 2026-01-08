La Fundación AES Dominicana y EGE Itabo hacen posible Berklee en Santo Domingo

Felix Garcia, presidente de ITABO y Edwin de los Santos, presidente de AES, junto a ejecutivos del Berklee College of Music. ( FUENTE EXTERNA )

La Fundación AES Dominicana y la Empresa Generadora de Electricidad Itabo hacen posible la realización del programa Berklee en Santo Domingo por oncena ocasión; una iniciativa de formación musical de alcance internacional que se desarrolla mediante un acuerdo de colaboración con el Berklee College of Music.

Este esfuerzo es parte de su compromiso con el desarrollo cultural de República Dominicana.

Durante una semana los participantes reciben formación intensiva mediante clases especializadas, talleres prácticos y encuentros académicos impartidos por profesores y expertos internacionales de Berklee, en coordinación con el Ministerio de Cultura, Bellas Artes y el Conservatorio Nacional de Música.

El programa abarca distintas áreas de la música y combina el desarrollo de habilidades técnicas con procesos de evaluación académica.

En este sentido, Edwin De los Santos, presidente de la Fundación AES Dominicana, expresó la satisfacción de hacer este aporte estratégico, financiero y humano que han venido realizando en una colaboración con Berklee College of Music.

La finalidad es "brindar al Conservatorio Nacional de Música y a cientos de estudiantes dominicanos, la oportunidad de beneficiarse del intercambio de enseñanzas con los más prestigiosos profesores de música del mundo".

En estos once años de trabajo conjunto con Berklee College of Music, hemos sido testigos del aporte en la calidad de la enseñanza y la formación de los estudiantes y profesionales que hoy egresan de las aulas del Conservatorio Nacional de Música y Berklee".

Desde su implementación en la República Dominicana, Berklee en Santo Domingo ha impactado a más de 1,300 estudiantes, facilitando el acceso a experiencias formativas de alto nivel y a oportunidades de continuidad académica en una de las instituciones musicales más reconocidas a nivel global.

Además de su impacto académico, Berklee en Santo Domingo se ha consolidado como una plataforma de movilidad social y proyección internacional para jóvenes talentos dominicanos.

Una inversión estratégica

A través de este programa, decenas de estudiantes han logrado acceder a becas parciales y completas para continuar sus estudios en Berklee College of Music, ampliando sus horizontes profesionales y posicionando a la República Dominicana como un semillero de talento musical en la región del Caribe.

Para la Fundación AES Dominicana y la Empresa Generadora de Electricidad Itabo, esta iniciativa representa una inversión estratégica e inmediata para la cultura como motor de transformación social.

Ambas entidades conciben la educación artística como un espacio de expresión creativa, y una herramienta concreta para fortalecer:

Valores

Disciplina

Liderazgo

Oportunidades reales de desarrollo para la juventud

La realización de esta iniciativa, auspiciada por la Fundación AES Dominicana y Ege Itabo, se enmarca en un esfuerzo sostenido por fortalecer el ecosistema cultural y educativo del país, promoviendo el acceso a formación especializada y el desarrollo del talento joven dominicano.

