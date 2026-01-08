La Fundación Altice lleva una "Navivelada" a la Fundación Solidaridad Calasancia

El momento más esperado llegó con la aparición de Santa Claus y sus duendes.

La Fundación Solidaridad Calasancia (Solca) vivieron una jornada llena de alegría, diversión y esperanza durante la séptima entrega de la Navivelada, una actividad que realiza anualmente la Fundación Altice con el objetivo de regalar a los más de 100 pequeñines participantes una velada memorable.

El encuentro estuvo marcado por dinámicas recreativas lideradas por personajes infantiles y navideños, quienes animaron a los niños a participar en juegos y actividades diseñadas para fomentar la diversión y la convivencia.

El momento más esperado llegó con la aparición de Santa Claus y sus duendes, quienes hicieron entrega de regalos personalizados a cada niño, llenando el ambiente de sonrisas y emoción.

Previo a la celebración, cada participante escribió una carta solicitando un juguete. Estas peticiones fueron asumidas por más de cien voluntarios de la Fundación Altice, quienes adoptaron el rol de Santa Claus, adquirieron los regalos y los llevaron al evento para que fueran entregados por el personaje y sus duendes.

Durante la jornada, los niños también disfrutaron de un almuerzo navideño, servido por los voluntarios de la Fundación Altice, quienes se encargaron de cuidar cada detalle para garantizar que la actividad se desarrollara en un entorno seguro y acogedor.

Promoción de valores

La Navivelada promueve valores como la solidaridad, la inclusión y la esperanza, y ofrece un espacio especialmente diseñado para estimular la creatividad y fortalecer el sentido de pertenencia entre los participantes.

La Fundación Solidaridad Calasancia desarrolla en La Puya de Arroyo Hondo un programa formativo orientado a brindar acompañamiento educativo y comunitario a niños, niñas y jóvenes en condición de vulnerabilidad, fortaleciendo sus habilidades académicas, valores y oportunidades de desarrollo integral.

Desde el año 2018, Altice ha respaldado a Solca mediante la provisión de conectividad, facilitando el acceso a internet en los espacios educativos y formativos del programa.

Este apoyo ha sido fundamental para impulsar:

La educación digital

Ampliar el acceso a contenidos educativos

educativos Asegurar la continuidad de los procesos de aprendizaje, contribuyendo así a la reducción de la brecha digital en la comunidad

