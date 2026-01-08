El Puntacana Resort desarrolla programa de actividades por el fin e inicio de año

Puntacana Resort llevó a cabo un programa de actividades por la temporada navideña y la llegada del Año Nuevo, el cual incluyó encuentros sociales, deportivos, gastronómicos y culturales, diseñada para el disfrute de propietarios, huéspedes y visitantes, en un ambiente familiar que refleja el espíritu y la esencia del destino.

Durante el mes de diciembre, la comunidad de Puntacana Resort se reunió para vivir experiencias que combinan tradición, elegancia y entretenimiento.

Uno de los eventos más esperados fue el Bazar de Navidad en Galerías Comerciales de The Village Puntacana, que celebró más de 18 años de historia reuniendo artesanos locales, propuestas gastronómicas, música en vivo y actividades para toda la familia, fortaleciendo el sentido de comunidad que caracteriza al resort.

Las celebraciones continuaron con encuentros especiales como el tradicional Cóctel Navideño de Puntacana Resort, elegantes veladas que ofrecieron espacios de encuentro y celebración en un ambiente exclusivo y festivo.

La programación deportiva ocupó un lugar destacado con eventos que ya forman parte de la identidad del resort, entre ellos el Torneo Social Oscar de la Renta y los torneos navideños de pádel, celebrados en el Centro de Tenis Oscar de la Renta.

Asimismo, fue celebrado por primera vez en el Oscar de la Renta Tennis Center, el Pádel Week at Puntacana Resort, en colaboración con LUX Tennis.

El evento contó con la participación de destacados atletas internacionales como Coki Nieto, actual número 7 del ranking mundial, y Alfonso Sánchez, número 171 del circuito internacional de pádel, quienes encabezaron una semana de entrenamientos, competencias y experiencias exclusivas para los participantes.

En el ámbito gastronómico, la temporada incluyó propuestas especiales en los distintos restaurantes del resort, así como experiencias de alto nivel como el Culinary Weekend Puntacana Resort, que en esta edición presentó "Colombian Flavors – Avant-garde", una experiencia liderada por el chef Jaime Rodríguez, del reconocido restaurante Celele de Cartagena, destacado entre The World´s 50 Best Restaurants.

El evento, realizado en Tortuga Bay Puntacana, consolidó al destino como un referente de experiencias culinarias de clase mundial.

Un programa variado

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/08/carlos-caballol-blanca-alcantara-kiko-casals-3ba8165f.jpg Carlos Caballol, Blanca Alcántara, Kiko Casals durante elCulinary Weekend. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/08/francisco-gomez-vanessa-serafini-adrian-serafini-y-gabriela-serafini-49584cd5.jpg Francisco Gómez, Vanessa Serafini, Adrián Serafini y Gabriela Serafini durante la fiesta NYE. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/08/ganadores-con-anna-wintour-aa9fc002.jpg Ganadores con Anna Wintour durante el torneo de tenis de ODLR. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/08/piotr-bieganowska-andrea-bieganowska-jagoda-bieganowska-d39067f6.jpg Piotr Bieganowska, Andrea Bieganowska y Jagoda Bieganowska. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/08/hiram-silfa-coki-nieto-yuli-trouve-belen-ibanez-alfonso-sanchez-y-joaquin-gaitan-7f51051e.jpg Hiram Silfa, Coki Nieto, Yuli Trouve, Belen Ibañez, Alfonso Sanchez y Joaquin Gaitan durante el torneo de Pádel. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/08/javier-burgos-javier-de-carlos-ana-diaz-8272d982.jpg Javier Burgos, Javier De Carlos, Ana Díaz durante el torneo de Pádel. (FUENTE EXTERNA) ‹ >

Las tradiciones culturales también formaron parte de la agenda con actividades como el Concierto de Navidad en la Capilla Nuestra Señora de Puntacana, celebrando las costumbres que unen a la comunidad durante estas fechas especiales.

Además, la boutique de la reconocida diseñadora colombiana Silvia Tcherassi, ubicada en Tortuga Bay Puntacana, celebró su tradicional cóctel de navidad.

Para despedir el año, familias y visitantes disfrutaron del Polo Day en el Puntacana Polo Club, una tarde que combinó deporte en vivo, música y actividades familiares, antes de dar paso a las celebraciones de fin de año.

La llegada del 2026 fue recibida con la tradicional New Year´s Dinner Party, una noche de gala con cena, música en vivo, entretenimiento y fuegos artificiales al estilo Puntacana Resort, seguida del New Year´s Beach Bash, que celebró el primer amanecer del año frente al mar en un ambiente relajado y festivo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/08/alessandro-eraldo-letizia-y-luca-bianchessi-afea3ff2.jpg Alessandro, Eraldo, Letizia y Luca Bianchessi. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/08/guillermo-gonzalez-caroline-blais-miranda-gonzalez-y-guillermo-gonzalez-55ca2b6e.jpg Guillermo Gonzalez, Caroline Blais, Miranda González y Guillermo González. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/08/juan-arroyo-y-kim-brysky-e6c8d936.jpg Juan Arroyo y Kim Brysky. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/08/juan-luis-ramirez-maria-salgado-andrea-becerril-y-pablo-ramirez-fa52757b.jpg Juan Luis Ramírez, María Salgado, Andrea Becerril y Pablo Ramírez. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/08/julie-birth-marina-sanchez-y-anke-vivas-374dfd0b.jpg Julie Birth, Marina Sánchez y Anke Vivas. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/08/olivia-kirwin-miles-kirwin-glenn-kirwin-joan-kirwin-y-troy-kirwin-39b35edb.jpg Olivia Kirwin, Miles Kirwin, Glenn Kirwin, Joan Kirwin y Troy Kirwin (FUENTE EXTERNA) ‹ >