Emilio Calvo ofrecerá en Punta Cana un taller de crecimiento personal

La plataforma de desarrollo humano ConversationLoves anunció la presentación en República Dominicana del coach de alto impacto, conferencista y escritor Emilio Calvo, quien ofrecerá un taller el próximo 25 de enero, de 10:00 de la mañana a 7:00 de la noche, en el hotel Hyatt Zilara Ziva, Cap Cana.

El evento es organizado por la filántropa Lucy Doughty, quien resaltó la importancia de este tipo de capacitación para el crecimiento integral de las personas y la construcción de una sociedad más consciente y resiliente.

"Este tipo de talleres representan una oportunidad poderosa para que las personas se reconecten con su propósito, fortalezcan su desarrollo personal y descubran que siempre es posible transformar la adversidad en crecimiento", expresó Doughty en un comunicado.

Apostar por este tipo de espacios es apostar por una mejor calidad de vida y por comunidades más humanas.

Emilio Calvo es creador del Método Activa, una innovadora propuesta que integra herramientas de la Programación Neurolingüística (PNL), la psicología y diversas corrientes de crecimiento personal, orientadas a impulsar cambios profundos y sostenibles en la vida de las personas.

Todas sus formaciones giran en torno a este método, adaptado a distintos ámbitos como Activa tu Vida, Activa tu Amor (relaciones conscientes) y Activa tu Empresa, dirigido al sector empresarial.

Best Seller

Autor del libro "Elige tu destino", Calvo alcanzó el estatus de Best Seller en Amazon en pocas semanas, y actualmente se encuentra en la fase final de publicación de su segundo libro.

Su trayectoria como coach está marcada por una experiencia personal de superación, tras haber atravesado una profunda depresión, de la cual emergió con las herramientas que hoy comparte con miles de personas alrededor del mundo.

Con más de 12 años de experiencia, Emilio Calvo ha impactado de manera directa a más de un millón de personas, a través de conferencias, talleres y programas de formación, convirtiéndose en una de las voces más influyentes del crecimiento personal en el ámbito hispanohablante.

El taller cuenta con el patrocinio del hotel Hyatt Zilara Ziva - Cap Cana, y las boletas están disponibles a través de la plataforma tuboleta.com.

ConversationLoves invita al público a ser parte de esta experiencia transformadora, concebida para inspirar, activar el potencial humano y promover una vida más plena y consciente.