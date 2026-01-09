Jade Teriyaki abre su primera sucursal en Puerto Plata en Cedaky Mall

La marca de cocina asiática contemporánea Jade Teriyaki continúa su plan de expansión nacional con la apertura de su primera sucursal en Puerto Plata, ubicada en Cedaky Mall, uno de los centros comerciales de mayor dinamismo de la provincia.

Con esta apertura, la firma se consolida su presencia en la región Norte del país, sumando Puerto Plata a las sucursales ya operativas en la ciudad de Santiago, como parte de una estrategia de crecimiento ordenado y sostenido.

La llegada a Puerto Plata marca un hito importante para la marca, al debutar en una de las provincias con mayor dinamismo comercial y fuerte proyección turística, lo que responde a su apuesta estratégica por mercados mixtos, donde convergen un consumo local constante y un flujo turístico activo.

Jade Teriyaki se distingue por una propuesta gastronómica asiática moderna y accesible, enfocada en:

sabores intensos

Rapidez

Consistencia

Diseñada para el consumo cotidiano sin sacrificar calidad ni experiencia

Su modelo responde a las nuevas exigencias del consumidor actual, ofreciendo servicio en salón, takeout y delivery.

Visión nacional

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/10/whatsapp-image-2026-01-09-at-82346-pm-5e6e8988.jpeg Su espacio responde a su concepto moderno. (FUENTE EXTERNA)

La ubicación en Cedaky Mall refuerza esta apuesta, integrando la marca a un espacio clave para compras, entretenimiento y gastronomía en Puerto Plata, ampliando así la oferta culinaria del centro comercial.

Además del impacto comercial, la apertura de esta nueva sucursal contribuye a l a dinamización de la economía local, mediante la generación de empleos directos, priorizando la contratación de talento humano de la zona.

Con esta inauguración, Jade Teriyaki fortalece su posicionamiento como una marca en expansión con visión nacional, reafirmando su compromiso de crecer de forma estratégica en los principales polos urbanos y turísticos de la República Dominicana.