La periodista Diana Sánchez realiza el taller "Habla Sin Miedo"

Diana Sánchez junto a las participantes Zeydi Martínez Núñez y Karen Francisca Feliz, durante el taller "Habla Sin Miedo". ( FUENTE EXTERNA )

La periodista Diana Sánchez realizó el taller "Habla Sin Miedo", una experiencia formativa dirigida a jóvenes y adultos interesados en fortalecer sus habilidades de comunicación y enfrentar el miedo escénico.

Con ejercicios prácticos, dinámicas participativas y espacios de reflexión personal, los participantes trabajaron aspectos clave como el manejo de la voz, la dicción, la entonación, el lenguaje corporal y la organización de ideas.

Se llevaron a cabo prácticas reales frente al grupo, alejadas de la teoría tradicional y enfocadas en la experiencia directa y un seguimiento personalizado.

En la primera edición grupal de Habla sin Miedo, se vivieron momentos de concentración, nervios, práctica constante y, finalmente, confianza, aplausos y satisfacción entre los asistentes. Varios participantes:

Compartieron micrófono

Realizaron lecturas

Ejercicios frente al espejo

Simulaciones de discursos

Como parte del proceso, los asistentes recibieron el manual "Habla Sin Miedo", concebido como una herramienta de apoyo para continuar ejercitando lo aprendido fuera del aula, así como certificados de participación al cierre de la actividad.

Sobre la tallerista

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/09/whatsapp-image-2026-01-09-at-60159-pm-1-8ecf4538.jpeg Como parte del proceso, los asistentes recibieron el manual "Habla Sin Miedo". (FUENTE EXTERNA)

El taller fue impartido por Diana Sánchez, locutora, periodista y maestra de ceremonias, quien manifestó su satisfacción por la disposición y el nivel de compromiso mostrado por los participantes durante toda la jornada. Sánchez valoró el interés y la apertura de cada asistente para enfrentar sus miedos y participar activamente en los ejercicios prácticos.

Asimismo, destacó el respaldo recibido por parte del público y el impacto que ha tenido el taller en quienes buscan fortalecer su comunicación personal y profesional.

Debido a la gran acogida que ha tenido esta primera edición, informó que el proyecto continuará creciendo y que en las próximas semanas se estarán habilitando nuevas fechas para seguir impartiendo el taller "Habla Sin Miedo" a otras provincias del país.