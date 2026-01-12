Frooby celebra premier de su proyecto "Me Pasé Un Día Con" en el cine

Frooby junto a equipo de "Me pasé un día con". ( SAMIL MATEO )

El humorista dominicano Frooby ha dado un nuevo paso en su proyecto digital "Me pasé un día con" y su gala premiere se disfrutó esta noche en Caribbean Cinemas de Galería 360.

Antes de que se apagara la luz en la sala y comenzara la proyección, Frooby hizo una pausa para agradecer. No fue un discurso ensayado, sino uno cargado de humor, afecto y sentido de pertenencia. Genuino como el contenido que lo ha posicionado entre los creadores más seguidos del humor digital dominicano.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/13/12012026-mpudc--season-3-premiere-me-pase-un-dia-con-samil-mateo-dominici11-92bd71d2.jpg El público se mostró encantado. (SAMIL MATEO)

Uno a uno fue llamando a su equipo, provocando risas y aplausos, recordando que el proyecto no es una hazaña individual, sino una construcción colectiva.

"Cada uno de ustedes ha impactado mi vida y el proyecto de una manera específica", dijo, reconociendo el esfuerzo de quienes han dado forma a "Me pasé un día con"

El momento más personal llegó cuando celebró, entre bromas, su aniversario de seis años con su novia, arrancando carcajadas del público, y cuando dedicó un agradecimiento especial a sus padres. "Mis patrocinadores más importantes", los llamó, visiblemente emocionado, al destacar la bendición de tener a toda su familia presente.

La gratitud se extendió también a las marcas que apostaron por el proyecto desde sus inicios: Caribbean Cinemas y Taco Bell, a la que definió como la primera marca en cumplir con la visión; y Red Bull fueron mencionadas como aliados claves para llevar el contenido a una nueva dimensión.

Objetivo

Ese nuevo paso se materializa en "¡Me Pasé Un Día Con... en el Cine!", una adaptación cinematográfica de su serie digital, que lleva el mismo nombre, en la que Frooby comparte jornadas completas con distintas personalidades, combinando entrevistas espontáneas, observación cotidiana y un humor crítico, directo y sarcástico.

Más allá del entretenimiento, Frooby dejó clara su intención: impulsar el humor dominicano, demostrar que es posible romper normas, proponer formatos distintos y, sobre todo, hacerlos funcionar. "Mostrar que sí se puede empujar la norma y hacer cosas diferentes", resumió.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/13/12012026-mpudc--season-3-premiere-me-pase-un-dia-con-samil-mateo-dominici4-ec75df44.jpg Carolina Pujols, José Montás y Laura Pujols. (SAMIL MATEO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/13/12012026-mpudc--season-3-premiere-me-pase-un-dia-con-samil-mateo-dominici5-4c0c5bf5.jpg Diccia Pineda, Nathalie Álvarez y Gilberto Lora. (SAMIL MATEO) ‹ >