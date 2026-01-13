Mr. Tours presenta la oferta "Carnaval en la Casa"

La Agencia de Viajes Mr. Tours presentó el Tour Oficial del Carnaval Vegano con el viral concepto "Carnaval en la Casa" que se llevará a cabo los domingos 1, 8, 15 y 22 de febrero.

La agencia destacada en el mercado carnavalesco, diseñó un concepto tendencia para que cientos de personas que en la edición 2026 de su tradicional tour, desean vivir una experiencia única y emocionante, puedan vivir la experiencia dentro de una acogedora casa carnavalesca, donde se desarrollarán dinámicas y fiestas para el disfrute de todos los géneros.

Consiste en una dinámica de votación a través de DMs de su cuenta de Instagram donde las personas podrán votar por un periodo de las próximas 72 horas, por sus artistas favoritos en las categorías:

Merengue típico

Urbano

Salsa

Djs

Influencers

Ellos conformarán el line-up artístico de esta edición, que tendrá cuatro opciones de participación.

Carnaval Vegano

Los detalles fueron ofrecidos por el empresario Activil Wellove Modeste, CEO de Mr. Tours y coordinador de los tours operadores del Carnaval Vegano, quien estará celebrando sus 31 años al frente de los tours, dinámica que aporta a mantener vigente la tradición del Carnaval Vegano, Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación.

"Para este febrero diseñamos el concepto "Carnaval en la Casa", en alusión a la fiebre que estaba generando esta tendencia por streaming, por lo que hace mas de cinco meses hicimos los trámites legales, registramos el nombre y hoy auguramos un desborde de alegría, colorido y diversión carnavalesca "En la Casa", señaló Modeste.

Además de la seguridad y finas atenciones, el paquete de Mr. Tours incluye: transporte en disco buses, camiseta oficial, desayuno, open bar y refrigerios en los autobuses, fiestas privadas con los artistas más populares del momento, artículos promocionales, actividades exclusivas en Plaza Jacaranda, almuerzo, seguridad y servicios de ambulancias privadas.

Además de actividades recreativas en la Casa Carnavalesca, bonos de descuentos, rifas, animación del Mr. Crew, entrada a la nueva disco- cueva de Los Insuperables y fiesta de cierre en Santo Domingo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/13/whatsapp-image-2026-01-13-at-80829-am-1-b5ec74c1.jpeg Yenny Polanco Lovera. (FUENTE EXTERNA)