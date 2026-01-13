El Notre Dame School presenta delegación que participará en Modelo de Naciones Unidas

Estudiantes que representarán a República Dominicana en el Modelo de las Naciones Unidas. ( FUENTE EXTERNA )

Con un encuentro cargado de entusiasmo y compromiso académico, el Notre Dame School ofreció un cóctel para presentar oficialmente la delegación que representará a la República Dominicana en el 52.º aniversario del Modelo de Naciones Unidas de la Universidad de Yale (YMUN), uno de los foros estudiantiles más prestigiosos a nivel internacional.

La actividad se desarrolló en el espacio de La Dolcerie, donde autoridades del centro educativo, asesores académicos, familiares e invitados especiales se dieron cita para respaldar a los jóvenes que asumirán este importante reto intelectual y diplomático.

El YMUN 2026 se llevará a cabo del 15 al 19 de enero en el campus de Yale University, en New Haven, Connecticut, y reunirá a estudiantes sobresalientes de distintas partes del mundo, quienes participarán en simulaciones de debates multilaterales que replican el funcionamiento real de las Naciones Unidas.

La delegación del Notre Dame School está integrada por 22 estudiantes, quienes asumirán el rol de diplomáticos al participar en debates, negociaciones y redacción de resoluciones dentro de diversos órganos de la ONU, incluyendo comités regionales, especializados y de crisis.

Estas simulaciones exigen un alto nivel de preparación, dominio de temas globales y capacidad para defender posturas con argumentos sólidos y respeto al protocolo diplomático.

Durante el encuentro, los asesores del equipo destacaron el rigor académico y el estricto protocolo que caracterizan al Modelo de Naciones Unidas de Yale, subrayando que este tipo de experiencias internacionales contribuyen de manera significativa a la formación integral de los estudiantes.

Asimismo, enfatizaron que la participación en el YMUN fortalece competencias clave como el liderazgo, la investigación, la oratoria, el pensamiento crítico y la negociación, habilidades esenciales para desenvolverse en escenarios académicos y profesionales de alto nivel.

Equipo de asesores

El proceso de preparación y acompañamiento de la delegación está a cargo de un equipo de asesores con amplia experiencia en modelos de Naciones Unidas y formación académica, conformado por:

María Lorraine de Ruiz-Alma

Grace Gómez de Herrera

Gabriel Ruiz-Alma

Elena Peynado