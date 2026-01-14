Voluntariado Banreservas premia a los ganadores del Concurso de Pintura Infantil Navideño

Carmen Alicia Quijano de Aguilera, Nancy de Menicucci y la niña Isabella Sophia Díaz durante la premiación del Concurso de Pintura Infantil Navideño del Voluntariado Banreservas. ( FUENTE EXTERNA )

Con el lema "Tradición dominicana desde los ojos de nuestros niños", el Voluntariado Banreservas celebró la premiación de la 56.ª edición del Concurso de Pintura Infantil Navideño Nidia Serra, una iniciativa que promueve la creatividad y el talento artístico de niños y niñas de entre 6 y 14 años.

El acto, realizado en el Gran Salón del Club Banreservas, reunió a los ganadores del concurso junto a sus familiares.

Los asistentes disfrutaron de un emotivo encuentro en el que se reconoció el esfuerzo, la imaginación y la dedicación demostrados por los participantes al plasmar, a través de sus obras, la magia, los valores y la alegría de la Navidad dominicana.

La actividad fue encabezada por la presidenta del Voluntariado Banreservas, la doctora Carmen Alicia Quijano de Aguilera, quien dirigió unas palabras especiales a los niños ganadores, exhortándolos a continuar desarrollando su talento artístico y a creer siempre en sus capacidades.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/14/voluntariado-e733ee49.jpeg

"El fin de la pintura, cuando se trata de niños es principalmente expresar ideas, emociones y sueños, desarrollar la creatividad, la imaginación, comunicar lo que sienten, como ven el mundo, fortaleciendo la confianza en sí mismos. Sigan pintando, creando y soñando", expresó Quijano de Aguilera al dirigirse a los premiados.

Asimismo, los motivó a seguir explorando el arte como una forma de expresión y crecimiento personal, para que sean futuros pintores.

Todo tipo de premios

Según la categoría, los premios incluyeron computadoras portátiles, premios en efectivo de hasta 20,000 pesos y diplomas.

Además, se otorgó un reconocimiento en la categoría virtual, en la cual los usuarios de la cuenta de Instagram del Voluntariado Banreservas seleccionaron, mediante votación, al ganador, quien recibió una tablet, 5,000 pesos en efectivo, un kit de pintura y un diploma.

Durante la premiación, se otorgaron 24 becas para clases de pintura en el Centro de Arte Nidia Serra, cada una con un valor anual de 20,000 pesos, acompañadas de kits de pintura.

Asimismo, se reconocieron 20 menciones honoríficas, 10 de Santo Domingo y 10 del interior del país, cuyos beneficiarios recibieron kits de pintura y diplomas.

En la categoría Diáspora, el ganador proveniente de Estados Unidos recibió como premio 300 dólares.

El jurado de esta edición del concurso estuvo integrado por la doctora Carmen Alicia Quijano de Aguilera, presidenta del Voluntariado Banreservas; Marinella Sallent Abreu, directora general de Bellas Artes; Nancy Victoria de Menicucci, directora del Centro de Arte Nidia Serra; Iris Pérez, directora de Artes Visuales de Bellas Artes, y Soraya Medina, directora de Artes Decorativas (SORMED).

Ganadores

En la categoría A, resultaron ganadores Isabella Sophia Díaz Rodríguez, de 8 años, quien obtuvo el primer lugar; Antonella Belliard Abud, de 6 años, en segundo lugar; Aitana Morán Cotes, de 6 años, en tercer lugar; y Sofía Andrea Gutiérrez Domínguez, en cuarto lugar, de 6 años.

En la categoría B, el primer lugar fue para Luisiana Ovalle, de 10 años; el segundo lugar para Mariana Sierra González, también de 10 años; el tercer lugar para Kiyomi Inuyama, de 11 años; y el cuarto lugar para Gabriela del Rosario Quezada, de 11 años.

En la categoría C, el primer lugar fue otorgado a Melany Rubí Zapata Martínez, de 14 años; el segundo lugar a Monserrat Montero Montero, de 13 años; el tercer lugar a Emilio Paulino Leal, de 13 años; y el cuarto lugar a Elian Alejandro Teruel, de 12 años.

En la categoría Diáspora, el ganador fue Oliver Augusto Valdez Moreta, de 10 años, mientras que en la categoría virtual resultó ganador Alberto Guzmán Mora, de 11 años.

Las 24 becas para clases de pintura en el Centro de Arte Nidia Serra fueron otorgadas a Estrella M. Plácido, de 6 años; Bryant E. Abad Calderón, Marcello Menicucci Vásquez y Leilani W. de León Castro, de 7 años; Axel Galán Rodríguez, Emma Isabelle Franceschini Hanna, Allen Galán Rodríguez y Zoé Valentina Tejada Bidó, de 8 años; Iker Sanseviero, Thiago Lachapelle Rui, de 9 años.

Asimismo, Sarah Burgos Macea, Reyshell Camila Mejía, Williani Isabella de León Castro, de 10 años; Alberto Guzmán Mora, Davianny Gabriela Maldonado Guerrero, Jaden Javier Bernabel y Delaiza Marie Suárez Núñez, de 11 años.

También Wileidi Nicole de León Castro y Jimena Sarai Soto Hernández, de 12 años; Iris Sofía Tueni Ciriaco, Aderlin Amitaih Adames Lora y Caleb Francisco Plácido, de 13 años; y Jimena Simé y Margaret A. Grullart Soriano, de 14 años.

Las menciones honoríficas en Santo Domingo fueron para Abril Sofía Franco Rodríguez y Linda Swarosky Fernández, de 8 años; Benjamín Miguel Valdez de los Santos, de 9 años.

Amelia Arias Andújar, Enoc Guillén y Britney Díaz García, de 10 años; Jocarly Camila Almonte de León, de 11 años; Sarah Fernández, Karla Cristal Féliz Jiménez, de 12 años; y Leticia Jiménez Lueje, de 13 años.

En el interior del país, las menciones honoríficas fueron para Emely R. Peralta de la Rosa y Noah Daniel Mejía Hosking, de 8 años; Milena Peralta Lavandier, de 9 años; Ismerly Marieth Mercedes Mejía y Alisson Shanaya Reyes Cordero, de 11 años.

Katherine Rivas González, Ismael Serrano Soriano, de 12 años; Robismar Rodríguez C., de 13 años; y Camila María Alejo González y Abigail de la Rosa Pérez, de 14 años.

