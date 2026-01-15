Altice Dominicana se convierte en el distribuidor oficial de Motorola

Gewar Terrero, director de Mercadeo Móvil de Altice; Roberto Agostini, Gerente Comercial Centroamérica; Moisés Luna, gerente de Producto Centroamérica; y Pamela Gaillour, gerente de Marketing Centroamérica. ( FUENTE EXTERNA )

Que la tecnología también puede ser una historia de estilo, innovación y conexión emocional, fue la esencia de la velada en la que Motorola y Altice Dominicana anunciar una alianza estratégica que convierte a la empresa de telecomunicaciones en distribuidor oficial de Motorola en el país.

"Esta alianza estratégica con Altice nos permite ampliar las opciones de smartphones y accesorios con mayor capacidad de almacenamiento, tecnología de última generación y experiencias multimedia superiores para los consumidores dominicanos", expresó Roberto Agostini, gerente comercial de Motorola Caribe y Centroamérica.

La propuesta se potencia gracias a la red de Altice, que continúa expandiéndose a través de una inversión anual de capital que crece un 20 %, impulsando la fibra óptica y la conectividad de alta velocidad en todo el país. Una infraestructura que garantiza que estos dispositivos desplieguen todo su potencial, especialmente en 5G.

Íconos que regresan

"¡Hello Motor!" Cada representante que hizo uso de la palabra hizo este saludo que evoca una época de la marca, cuyo portafolio ahora fusiona esa nostalgia de su pasado, la sofisticación del sofisticación y futuro.

Roberto Agostini, Gerente Comercial Centroamérica, resaltó el motorola razr 60 , que revive el icónico diseño tipo flip y lo lleva a un nuevo nivel. Con una pantalla externa líder en el mercado:

Acabados premium en colores Pantone

Bisagra de titanio

Certificación IP48

Un potente procesador MediaTek Dimensity 7400X este plegable integra moto ai para potenciar la creatividad y la productividad.

Su cámara de 50 MP, pantallas pOLED y batería de gran capacidad con carga rápida completan una experiencia fluida y elegante.

En la gama premium, el motorola edge 60 pro seduce con su diseño ultradelgado quad-curved y resolución 1.5K.

Con una pantalla pOLED de 6.7 pulgadas, sonido Dolby Atmos, sistema de cámaras de 50 MP con teleobjetivo optimizado por moto ai y una batería líder de 6,000 mAh con carga rápida de 90W, el equipo combina potencia y estética.

Sus 512 GB de almacenamiento y compatibilidad eSIM + pSIM lo convierten en un aliado ideal para quienes viven conectados.

La familia moto g también dice presente con propuestas sólidas y versátiles. El moto g56 5G apuesta por una pantalla FHD++ de 6.7", cámara Sony LYTIA™ de 50 MP, conectividad 5G, carga rápida TurboPower™ y alta durabilidad.

Mientras, el moto g15 ofrece una experiencia cinematográfica con pantalla Full HD++, sonido Dolby Atmos, batería de 5,200 mAh y un atractivo diseño en cuero vegano con protección Corning Gorilla Glass.

Tecnología con personalidad

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/15/whatsapp-image-2026-01-14-at-90307-pm-d3bf74db.jpeg Pamela Gaillour, Gerente de Marketing Centroamérica. (KEVIN RIVAS)

Durante la presentación de Pamela Gaillour, gerente de Marketing Centroamérica, resaltó que Motorola reforzó su filosofía de Lifestyle Tech, una apuesta por dispositivos que no solo funcionen bien, sino que expresen identidad.

La alianza con Pantone ha permitido que más del 65 % de su portafolio incorpore colores únicos, adelantándose a las tendencias, junto a colaboraciones con marcas como Bose, Alcantara y Swarovski.

Los nuevos dispositivos ya están disponibles en los centros autorizados de Altice en el país, en las siguientes versiones:

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/15/whatsapp-image-2026-01-14-at-90318-pm-5fa0b889.jpeg Versiones. (KEVIN RIVAS)

Motorola razr 60 : 512 GB , color Azul Gibraltar

Motorola edge 60 pro : 512 GB , colores Gris y Azul Cobalto

Moto g56 5G : 256 GB , colores Azul Marino, Verde y Azul

Moto g15: 128 GB, colores Gris y Verde

Gewar Terrero, director de Mercadeo Móvil de Altice, destacó: "Con esta incorporación reafirmamos nuestro compromiso de ofrecer lo último en tecnología y el mayor valor a nuestros clientes en planes y servicios, que son únicos en el mercado y que son emblemáticos, como los fidepuntos y las promociones 2x1 en accesos al cine, al play y otros espacios de entretenimiento.