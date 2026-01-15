La Asociación Dominicana de Ferreteros celebra su encuentro anual

Arturo Espinal, Vice presidente, Constantino Ramírez, presidente de los Ferreteros, Juana Colón Villegas, Directora Ejecutiva, Jorter Doñé, Secretario de Actas, y José Rodríguez, Secretario General de Asodefe. ( FUENTE EXTERNA )

En un ambiente de camaradería y confraternidad, la Asociación de Ferreteros (Asodefe) celebró su tradicional encuentro anual con la membresía, una ocasión propicia para resaltar el impacto del sector construcción en el desarrollo y dinamismo de la economía nacional.

La actividad estuvo encabezada por el presidente de la entidad, Constantino Ramírez, y se llevó a cabo en el salón de actos de la Asociación, ubicado en el sector Miraflores, en Santo Domingo.

Durante sus palabras, Ramírez destacó los principales retos económicos y sociales que enfrenta el sector en este 2026 recién iniciado, al tiempo que valoró la capacidad de resiliencia y adaptación de la industria.

Ambiente de gratitud

El encuentro reunió a miembros y directivos de la Asociación de Ferreteros, quienes compartieron un agradable momento de intercambio y fortalecimiento institucional. En ese contexto, el presidente de Asodefe agradeció de manera especial el respaldo brindado por los patrocinadores Pinturas Tropical y Lanco, cuyo apoyo hizo posible la realización de la celebración.

La jornada transcurrió en un ambiente cercano y participativo, reafirmando el compromiso de la entidad con el crecimiento del sector ferretero y su contribución al desarrollo del país. La organización del evento estuvo a cargo de Juana Colón, directora ejecutiva de la Asociación de Ferreteros, quien cuidó cada detalle del encuentro.

Sobre Asodefe

La Asociación Dominicana de Ferreteros (ASODEFE) es una entidad gremial fundada para representar y defender los intereses de los comerciantes ferreteros en República Dominicana, agrupando a propietarios y empleados de ferreterías.

Su objetivo es promover el desarrollo del sector, facilitar la participación equitativa en el mercado y contribuir al crecimiento económico del país, organizando eventos como la Expo Ferretera. Actualmente la entidad está dirigida por:

Constantino Ramírez, presidente

Arturo Espinal, vicepresidente

Juan Carlos Villar, tesorero

José Rodríguez, secretario general

Joter Doñé, secretario de actas

José Hernández, primer director

Juan Bautista Espinal, segundo director

Te puede interesar ASODEFE conmemora el Día del Ferretero con una misa