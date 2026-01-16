Steffany Constanza lleva alegría y esperanza a la niñez en el Día de Reyes

Manteniendo viva una tradición que ya es parte de su identidad, la cantante de música tropical Steffany Constanza recorrió diversos sectores de su ciudad para celebrar el Día de los Santos Reyes junto a cientos de niños y niñas.

Para la intérprete, esta jornada anual representa más que un compromiso; es un deber de solidaridad que asume con el fin de asegurar que ningún pequeño de su comunidad se sienta olvidado.

Durante la actividad, cada niño recibió dos regalos entregados directamente por la artista, logrando transformar la tarde en una celebración de sonrisas y gratitud.

Este gesto de sensibilidad y nobleza reafirma el valor humano de Steffany Constanza, quien más allá de su carrera en los escenarios, mantiene un vínculo estrecho con:

Las causas sociales

El bienestar de la infancia dominicana.

Sobre la artista

Reconocida como la nueva sangre del merengue, Steffanny ha recibido elogios de leyendas como Ramón Orlando y Fernando Villalona, quienes destacan su potente voz y su potencial para liderar la evolución del ritmo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/16/whatsapp-image-2026-01-16-at-44705-pm-06f5eba6.jpeg Una acción que conquistó sonrisas. (FUENTE EXTERNA)