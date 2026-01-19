×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Banco Caribe
Banco Caribe

El Banco Caribe abre sus puertas en Ágora Santiago Center

El nuevo espacio ha sido diseñado con una visión centrada en las personas, integrando elementos de arquitectura moderna, eficiencia operativa y tecnología de vanguardia

    Expandir imagen
    El Banco Caribe abre sus puertas en Ágora Santiago Center
    María Fernanda Veloz Gilberto Peña Rosa Santos Nikole Hernández Edgar Del Toro Ulises Rodríguez Luis Alejandro Canela y Dulce Fernández. (FUENTE EXTERNA)

    El Banco Caribe inauguró una moderna sucursal en el centro comercial Ágora Santiago Center. Esta nueva instalación forma parte del plan estratégico de expansión y evolución de la entidad bancaria, que apuesta por una banca cada vez más cercana, ágil e inclusiva, con foco en la experiencia del cliente.

    El nuevo espacio ha sido diseñado con una visión centrada en las personas, integrando elementos de arquitectura moderna, eficiencia operativa y tecnología de vanguardia. Cuenta con áreas especializadas como sala de reuniones, zona de negocios, área de autoservicio, cajero automático multifuncional, pantallas digitales y espacios cómodos para una atención personalizada y empática.

    "Nos sentimos orgullosos de continuar acompañando a las familias, emprendedores y sectores empresariales de la región con soluciones financieras que se adaptan a sus realidades y aspiraciones", expresó Edgar Del Toro, presidente ejecutivo.

    Durante el acto de inauguración, que contó con la presencia de miembros del Consejo de Administración, autoridades gubernamentales, aliados estratégicos, clientes y medios de comunicación, se destacó la importancia de esta apertura para el ecosistema económico local.

    La nueva sucursal simboliza el compromiso del banco con el impulso a los sectores productivos, el fortalecimiento de su propuesta de valor y la consolidación de una banca orientada al desarrollo con impacto positivo.

    Esta iniciativa forma parte de la transformación institucional de Banco Caribe hacia una banca más responsable, sostenible y enfocada en la innovación aplicada.

    Acompañamiento integral

    Con acciones como esta, la organización reafirma que el cliente está siempre en el centro de sus decisiones, y que su visión de futuro está anclada en la generación de confianza, la eficiencia operativa y el acompañamiento integral en cada etapa de vida de sus clientes.

    Ubicada en el segundo nivel,  la sucursal operará en horario extendido de lunes a viernes de 9:00 de la mañana a 7:00 de la noche, y los sábados hasta las 3:00 de la tarde, reafirmando el compromiso del banco con la accesibilidad y la conveniencia de sus usuarios.

    Expandir imagen
    María Fernanda Veloz, Gilberto Peña, Dulce Fernández y Triana Mesa
    María Fernanda Veloz, Gilberto Peña, Dulce Fernández y Triana Mesa (FUENTE EXTERNA)
    Expandir imagen
    Carolina Elivo Virginia Acosta y Silvia Vela.
    Carolina Elivo Virginia Acosta y Silvia Vela. (FUENTE EXTERNA)
    Expandir imagen
    Fernando Puig, Massiel Hana y Francisco González.
    Fernando Puig, Massiel Hana y Francisco González. (FUENTE EXTERNA)
      RELACIONADAS
      TEMAS -

        Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.