Café con Propósito

Realizan el primer encuentro de "Café con Propósito"

La experiencia estuvo acompañada por invitadas especiales que aportaron distintas miradas al proceso de crecimiento personal

    Expandir imagen
    Realizan el primer encuentro de Café con Propósito
    Jasmin De La Rosa, Zurich Sosa, Francheska Peña ( La Andariega ), Dra.Emely Tejada. (FUENTE EXTERNA)

    Como una invitación a detenerse, reflexionar y proyectar de manera consciente sus metas para el 2026,  a través de la elaboración de un Vision Board, se llevó a cabo la primera versión de "Café con Propósito". 

    La iniciativa nace de Mary´s Coffee, un proyecto que surge del amor por el café como espacio de conexión, pero que va más allá de la bebida: busca crear experiencias donde las personas puedan compartir, aprender y crecer juntas.

    Para su creadora, Zurich Sosa, el café siempre ha sido un punto de encuentro, una excusa para conversar, escuchar y soñar, y esa esencia fue la base para conceptualizar este evento.

    "Quería crear un espacio íntimo, real y cercano, donde las personas no solo hablaran de metas, sino que entendieran el porqué detrás de ellas. El café es solo el inicio de conversaciones más profundas", expresó Sosa.

    Durante el encuentro, las asistentes participaron en una guía en vivo para aprender a organizarse, definir prioridades y proyectar sus objetivos personales y profesionales de forma clara. La experiencia estuvo acompañada por invitadas especiales que aportaron distintas miradas al proceso de crecimiento personal.

    Expandir imagen
    Infografía
    Zurich Sosa, su creadora, contó sobre la visión del propósito de la iniciativa. (FUENTE EXTERNA)

    La psicóloga Jazmín de la Rosa, creadora de Mente al Día, abordó la importancia de la mente consciente y la intención al momento de plantear metas. Por su parte, la doctora Emely Tejada, especialista en salud, estética y bienestar integral, compartió cómo el autocuidado físico y emocional es clave para sostener cualquier proyecto de vida.

    Finalmente, Francheska Peña, fundadora de La Andariega, ofreció herramientas prácticas sobre organización y planificación con propósito, resaltando la importancia de alinear los sueños con acciones concretas.

    Experiencias especiales

    Expandir imagen
    Infografía
    Participantes de esta experiencia. (FUENTE EXTERNA)

    El evento incluyó materiales para la elaboración del Vision Board, un espacio de coffee break, experiencias especiales y sorteos, reforzando el enfoque de crear una vivencia completa y memorable.

    Café con Propósito no solo fue un evento, sino el inicio de una comunidad que apuesta por crecer desde la intención, el acompañamiento y el bienestar integral. Una propuesta que reafirma cómo los espacios cotidianos, como una taza de café, pueden transformarse en plataformas para el desarrollo personal y la conexión auténtica.

