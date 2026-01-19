Rotary lleva sonrisas y esperanza a niños en Santo Domingo

Participantes de esta iniciativa de Rotary Santo Domingo Mirador y Bella Vista. ( FUENTE EXTERNA )

Los clubes Rotario Santo Domingo Bella Vista y Rotario Santo Domingo Mirador realizaron con éxito la jornada solidaria "Rotary Regala Alegría", una iniciativa conjunta orientada a llevar alegría, amor y esperanza a niños y niñas de la capital dominicana.

La actividad fue encabezada por el Club Rotario Santo Domingo Bella Vista, presidido por Rita Soriano, y el Club Rotario Santo Domingo Mirador, presidido por el PGD Pedro Vargas.

Asimismo, contó con el respaldo de destacados líderes rotarios como Amarilys Durán, Amaury Medina, Saira Germosén, Rosa María Díaz, Doña Martha Olivares, Juaris Francisco y Blasina de los Santos.

Durante la jornada, los jóvenes de Rotaract Santo Domingo Bella Vista e Interact Santo Domingo Bella Vista desempeñaron un rol protagónico, participando activamente en la entrega de juguetes, picaderas, juegos recreativos y actividades de pinta caritas, creando un ambiente de cercanía, alegría y esperanza para los niños.

Un llamadoa unirse a esta misión

Un total de 179 niños y niñas fueron beneficiados en dos centros de alto impacto social: el Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza y la Casa de Acogida "Quédate con Nosotros", instituciones que recibieron no solo donaciones, sino también acompañamiento humano, afecto y mensajes de aliento.

Además de los juguetes, los niños disfrutaron de alimentos, en una experiencia que reafirmó el compromiso de Rotary con el servicio comunitario y el bienestar infantil, resaltando que servir también significa compartir tiempo, sonrisas y amor.

Los clubes rotarios hicieron un llamado a empresas, líderes comunitarios y ciudadanos solidarios a sumarse a futuras jornadas de servicio, mediante la donación de juguetes o el apoyo a iniciativas que promuevan el bienestar y la protección de la niñez dominicana.

La jornada "Rotary Regala Alegría" es una muestra del impacto positivo que se logra cuando el voluntariado, la juventud y el liderazgo se unen en favor de quienes más lo necesitan.