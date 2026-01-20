Banco Adopem celebra la "Excelencia que Evolucion" con la premiación de sus colaboradores

El Banco de Ahorro y Crédito Adopem celebró su premiación anual para reconocer el desempeño sobresaliente de sus empleados durante el año 2025.

Bajo el lema "Excelencia que evoluciona", la entidad reafirmó su compromiso con el desarrollo de su capital humano al entregar un total de 100 premios, sumando una inversión de RD$1,500,000.00 en incentivos para sus colaboradores

El evento, realizado en el hotel Sheraton Santo Domingo, reunió a ejecutivos y empleados en una jornada que destacó la importancia del esfuerzo diario y la vocación de servicio para el crecimiento de la institución y el apoyo a sus clientes.

Entre las categorías también se reconoció el esfuerzo diario y la vocación de servicio de sus colaboradores para apoyar a los clientes:

" Oficial de Operaciones Estrella "

" " Supervisor del Año "

" " Sucursales de Excelencia "

" "Estrella de negocios"

"Oficial superestrella"

Mercedes Canalda de Beras-Goico, presidenta ejecutiva del Banco Adopem, expresó su profundo agradecimiento por el compromiso demostrado por el equipo.

"Cada uno de nuestros colaboradores es clave para cumplir nuestra misión de promover el desarrollo y bienestar de clientes y comunidades", destacó la ejecutiva durante su intervención.

Esta premiación anual no solo celebra los logros numéricos, sino que consolida la cultura de excelencia y el compromiso social de Banco Adopem como parte de su estrategia de evolución continua

Sobre Banco Adopem

El Banco de Ahorro y Crédito Adopem, entidad de la Fundación BBVA Microfinanzas, tiene como misión promover el desarrollo económico y social de los sectores más vulnerables de la República Dominicana a través de servicios financieros inclusivos.

