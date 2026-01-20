Alcalde Dio Astacio firma acuerdo con la universidad Spain Business School

La Alcaldía de Santo Domingo Este (ASDE) y la universidad Spain Business School (SBS) suscribieron en la ciudad de Madrid un acuerdo de cooperación académica, formativa y de fortalecimiento institucional, con el propósito de impulsar la capacitación continua del personal municipal, la innovación pública y la modernización de la gestión local.

El convenio fue firmado por el alcalde de Santo Domingo Este, Dío Astacio, en representación del Ayuntamiento, y Miguel Ángel Blanco Cedrún, rector de Spain Business School, institución internacional especializada en formación ejecutiva, innovación y educación digital, detalla un comunicado.

Esta alianza estratégica se enmarca en los principios de la Constitución dominicana, la Ley 176-07 y la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, que promueven el fortalecimiento institucional, la innovación, la sostenibilidad y el uso estratégico de la tecnología en la administración pública.

Programas

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/21/whatsapp-image-2026-01-20-at-70713-pm-b5ea78fd.jpeg Una firma para la formación ejecutiva. (FUENTE EXTERNA)

El acuerdo establece un marco general de cooperación para el diseño e implementación de programas formativos dirigidos a directivos, técnicos y colaboradores del Asde en áreas claves como:

Inteligencia artificial aplicada a la gestión pública

Digitalización de procesos

Emprendimiento local

Innovación pública

Liderazgo municipal

Sostenibilidad

Economía verde y economía circular

El desarrollo de proyectos con potencial de cooperación internacional

El alcalde, Dío Astacio, manifestó su agradecimiento a Miguel Blanco, y a su vez informó que, "poder hacer este acercamiento, es un acto que abre puertas al conocimiento y hace que las personas crezcan en todo el sentido de la palabra", expresó Astacio.

De su lado, Blanco Cedrún agradeció la firma de dicho acuerdo, manifestando que "es un verdadero honor estar con el Sr. Alcalde de Santo Domingo Este, Dío Astacio; queremos que este convenio sea de gran éxito para fomentar y aumentar más el talento dominicano. Gracias por visitar Madrid", puntualizó Blanco.

Dentro de las acciones contempladas en el convenio se indica que dará acceso a programas especializados, programas ejecutivos y talleres en modalidades virtual, semipresencial o presencial.

En este contexto, Spain Business School se compromete a diseñar programas con estándares internacionales, ofrecer condiciones económicas preferenciales, emitir certificaciones oficiales, brindar acompañamiento académico y coordinar oportunidades de financiamiento con otras instituciones.

Mientras que la Alcaldía de Santo Domingo Este asumirá la difusión de las convocatorias, la identificación de necesidades formativas prioritarias y la facilitación de la participación del personal municipal. Dicho cuerdo tendrá una vigencia de tres años, prorrogable mediante acuerdo entre las partes.