Mawdy presenta su remozada casa en un encuentro con sus aliados

Más que un acto protocolar, la noche fue un reencuentro. Un gesto de gratitud. Una casa abierta. Así celebró Mawdy sus 30 años de trayectoria en República Dominicana, en un encuentro que reunió a clientes, aliados estratégicos y colaboradores, bajo una premisa clara: Compartir, mirar atrás con orgullo y proyectarse hacia adelante con el mismo espíritu pionero que marcó sus inicios.

Las palabras de bienvenida fueron pronunciadas por Rocío Pérez - CEO de Mawdy República Dominicana quien destacó que la misión de la velada era reencontrarse con quienes han sido aliados de la empresa a lo largo de esta trayectoria.

Recordó que surgió en una época en la que el mercado apenas comenzaba a entender el concepto de asistencia, Mawdy -antes Caribe Asistencia- ha evolucionado hasta convertirse, desde 2023, en la compañía de asistencia del Grupo Mapfre.

Añadió que en la actualidad se define como una empresa global de soluciones digitales, que acompaña a sus clientes desde la venta hasta la prestación del servicio, integrando protección, eficiencia e innovación, a través de:

Una de las redes de proveedores más sólidas y estandarizadas del mercado.

Una vocación permanente por la excelencia en la prestación del servicio.

El desarrollo de unidades complementarias como Viajes y Eventos del Caribe, posicionada entre las diez agencias más reconocidas del país por la calidad de su gestión y la confianza de clientes y suplidores.

Una filosofía que apela a los sentimientos

El evento se llevó a cabo en la casa remozada de Mawdy. El público.

Pero la esencia del encuentro no estuvo en el recuento de logros, sino en la filosofía que Mawdy ha decidido asumir como eje estratégico:

Enamorar. Enamorar a los clientes como se enamora a un amigo cercano, escuchando, acompañando, celebrando y también aprendiendo de los errores, construyendo relaciones duraderas basadas en la confianza y el trato humano.

Ese fue el verdadero motivo de la invitación: "que vengan, nos conozcan, vean a nuestro equipo y sientan que esta también es su casa".

Al culminar su discurso, Pérez introdujo a Rafael Pedelaborde, director Regional Latam, quien expresó su vínculo personal con el país y su admiración por la filial dominicana.

Destacó su consistencia como modelo para la región, su liderazgo sostenido en resultados, procesos, innovación y equipos de alto desempeño, así como el simbolismo de esta nueva sede como carta de presentación alineada con su fortaleza interna.

"Dominicana ha sido siempre referencia en la región. Hoy, con esta nueva casa, vuelve a ponerse un paso adelante", afirmó, agradeciendo a clientes, socios y colaboradores por acompañar una historia de crecimiento constante y compromiso.

Evelyn Soto, Mónica Rojas y Natacha Quiterio. Francisco Fernández y Victor Zelarayan.