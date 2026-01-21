Celebran la tercera edición de la Alianza 5K por el Bienestar

La Alianza 5K por el Bienestar llevó a cabo su tercera edición en el Parque Mirador Sur. Aquí se dieron cita más de 800 personas para participar de esta iniciativa orientada a fortalecer una visión integral del bienestar y la prevención en salud, articulada desde el sector empresarial hacia la sociedad.

La actividad fue organizada por la Alianza para el Bienestar y la Alimentación Consciente e impulsada por la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD).

El objetivo es consolidar una plataforma que trasciende la realización de eventos y promover la adopción de enfoques sostenidos en favor de la calidad de vida y el desarrollo equilibrado.

Durante el acto de apertura, Mario Pujols, vp ejecutivo de la AIRD y representante de la Alianza, destacó que esta iniciativa responde a una visión estructural del bienestar:

"Hoy celebramos por tercera ocasión algo más que una carrera: celebramos el compromiso de vivir en equilibrio, de buscar balance en nuestro día a día y de adoptar estilos de vida que redunden en el bienestar de los dominicanos".

Desde 2022, la alianza orienta su trabajo en torno a cinco pilares fundamentales: alimentación balanceada, actividad física, bienestar emocional, tiempo de calidad y sueño reparador.

En esta tercera edición, la jornada integró espacios y experiencias complementarias, como áreas para mascotas, dinámicas interactivas, sesiones de yoga, meditación y ejercicios de respiración, concebidas para reforzar ese enfoque integral.

Sectores públicos y privados

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/21/whatsapp-image-2026-01-21-at-71649-pm-1-8f158ee0.jpeg Aliados y patrocinadores. (FUENTE EXTERNA)

La alianza ha sido estructurada junto a gremios empresariales, públicos y privados, consolidando un esquema de colaboración público-privada orientado a incidir de manera positiva en la calidad de vida de los dominicanos y a fomentar una cultura de autocuidado y equilibrio, entre ellas:

Asibenas

Adora

Adecc

Adill

El Ministerio de Industria, Comercio y MiPymes

El Ministerio de Salud Pública

Pro Consumidor

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/21/whatsapp-image-2026-01-21-at-71649-pm-2-fde3c492.jpeg Corredores (FUENTE EXTERNA)