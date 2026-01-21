×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Alianza 5K por el Bienestar
Alianza 5K por el Bienestar

Celebran la tercera edición de la Alianza 5K por el Bienestar

El objetivo es consolidar una plataforma que trasciende la realización de eventos y promover la adopción de enfoques sostenidos en favor de la calidad de vida y el desarrollo equilibrado

    Expandir imagen
    Celebran la tercera edición de la Alianza 5K por el Bienestar
    Patricia Grullon, Mario Pujols y Gianna Franjul. (FUENTE EXTERNA)

    La Alianza 5K por el Bienestar llevó a cabo su tercera edición en el Parque Mirador Sur. Aquí se dieron cita más de 800 personas para participar de esta iniciativa orientada a fortalecer una visión integral del bienestar y la prevención en salud, articulada desde el sector empresarial hacia la sociedad.

    La actividad fue organizada por la Alianza para el Bienestar y la Alimentación Consciente e impulsada por la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD).

    El objetivo es consolidar una plataforma que trasciende la realización de eventos y promover la adopción de enfoques sostenidos en favor de la calidad de vida y el desarrollo equilibrado.

    Durante el acto de apertura, Mario Pujols, vp ejecutivo de la AIRD y representante de la Alianza, destacó que esta iniciativa responde a una visión estructural del bienestar:

    "Hoy celebramos por tercera ocasión algo más que una carrera: celebramos el compromiso de vivir en equilibrio, de buscar balance en nuestro día a día y de adoptar estilos de vida que redunden en el bienestar de los dominicanos".

    Desde 2022, la alianza orienta su trabajo en torno a cinco pilares fundamentales: alimentación balanceada, actividad física, bienestar emocional, tiempo de calidad y sueño reparador.

    En esta tercera edición, la jornada integró espacios y experiencias complementarias, como áreas para mascotas, dinámicas interactivas, sesiones de yoga, meditación y ejercicios de respiración, concebidas para reforzar ese enfoque integral.

    Sectores públicos y privados

    Expandir imagen
    Infografía
    Aliados y patrocinadores. (FUENTE EXTERNA)

    La alianza ha sido estructurada junto a gremios empresariales, públicos y privados, consolidando un esquema de colaboración público-privada orientado a incidir de manera positiva en la calidad de vida de los dominicanos y a fomentar una cultura de autocuidado y equilibrio, entre ellas:

    • Asibenas
    • Adora
    • Adecc
    • Adill
    • El Ministerio de Industria, Comercio y MiPymes
    • El Ministerio de Salud Pública
    • Pro Consumidor
    Expandir imagen
    Infografía
    Corredores (FUENTE EXTERNA)
    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.