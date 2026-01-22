Banco Popular celebra su cena gala en Fitur para hoteleros e inversionistas

La entrega del libro institucional reunió, de izquierda a derecha, a Robinson Bou, Luis E. Espínola, Tony Raful, Christopher Paniagua, David Collado, Anabel Bueno, Antonia Antón de Hernández y José Mármol durante la gala en Fitur. ( FUENTE EXTERNA )

El Banco Popular Dominicano celebró su tradicional cena de gala en la emblemática Galería de Cristal del Palacio de Cibeles de Madrid, en honor a los hoteleros, inversionistas y la delegación oficial de la República Dominicana participante en el marco de su participación en la 46° Feria Internacional de Turismo (FITUR) 2026.

El evento reunió a 450 invitados en una velada concebida para proyectar al mundo la riqueza cultural, la innovación y la hospitalidad de la República Dominicana como destino turístico de referencia en la región latinoamericana.

De esta forma, el Banco Popular ofreció a los presentes una experiencia diseñada con una fuerte carga sensorial, estética y simbólica, transformando este espacio de 2,800 m² en un escenario inmersivo, donde convergieron la naturaleza caribeña, la tradición identitaria y la elegancia contemporánea.

Toda la ambientación quedó resaltada bajo la sofisticada bóveda acristalada del recinto, de más de 500 toneladas de peso y construida con casi 2,000 cristales triangulares diferentes entre sí, la cual se eleva a 30 metros de altura.

Aliado estratégico del turismo

Como parte del acto protocolar, se presentó el libro "Un salto de gigante. El viaje hacia una sociedad digital", la más reciente publicación institucional del Banco Popular, que recoge la evolución del ecosistema tecnológico de la República Dominicana.

Esta obra, elaborada por reconocidos especialistas, aborda temas como conectividad, inteligencia artificial, educación digital, ciberseguridad o inclusión financiera, entre otros, y sitúa al país como un ejemplo de transformación digital en la región, gracias al empuje tecnológico protagonizado por sus organizaciones.

En sus palabras, el presidente ejecutivo del banco, señor Christopher Paniagua, indicó que, con esta cena de gala, el Popular reafirma su papel como aliado estratégico del turismo nacional, promoviendo espacios de diálogo, inversión y cultura que fortalecen la imagen del país como un destino moderno, confiable y abierto al mundo.

"El turismo ha sido para nosotros un pilar estratégico por más de 30 años, y seguiremos impulsándolo con innovación financiera, excelencia en el servicio y una visión de sostenibilidad que fortalezca la competitividad y la proyección internacional de nuestro país", expresó el presidente ejecutivo del Banco Popular Dominicano, señor Christopher Paniagua.

En tanto, el ministro de Turismo, David Collado, felicitó al Banco Popular Dominicano por su permanente compromiso con el fortalecimiento de la marca país de la República Dominicana.

También invitó a continuar creyendo en los clientes del Banco Popular y en el potencial de RD, a la que definió como una isla pequeña, pero llena de pasión y determinación, resaltando además que se trata de un país resiliente, con la capacidad de salir adelante y superar los desafíos.

En el marco de la velada, se realizó la entrega de una imagen de la Virgen de la Altagracia, bendecida por el Vaticano, como símbolo de fe, protección y esperanza para la República Dominicana.

La gala obsequió a los presentes con un detalle artesanal diseñado por Estudio GC, como muestra del compromiso del Popular con el impulso de la economía creativa dominicana.

Un jardín de framboyanes en el corazón de Madrid

El vestíbulo central de la Galería de Cristal se trocó en un jardín de framboyanes, cuyas flores anaranjadas, símbolo de la energía del Caribe, evocaron los paisajes vibrantes de las ciudades de Santo Domingo, La Vega y Jarabacoa.

Asimismo, dentro de la ambientación destacaron otros espacios como una escenografía central con proyecciones audiovisuales que recrearon paisajes naturales y destinos turísticos emblemáticos del país, una iluminación artística inspirados en la arquitectura, el arte y la identidad nacional, así como piezas de artesanía en madera y detalles naturales.

Previo a la cena, los asistentes disfrutaron en el atrio central de una proyección de video mapping inmersivo, que unió arte, música y tecnología en un lienzo vivo con imágenes de la flora, fauna, arquitectura, monumentos y países dominicanos, que se fundieron con las pinceladas de grandes maestros de la pintura nacional.

A ritmo puramente dominicano

Bajo el título "Sinfonía: Naturaleza y Ritmo", la propuesta artística de la noche giró en torno al merengue, declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Unesco en noviembre de 2016, un género musical que representa una de las señas más claras de la identidad dominicana a escala internacional.

Este emblema musical de la República Dominicana fue elevado a su máxima expresión sinfónica de la mano del maestro José Antonio Molina, director de la Orquesta Sinfónica Nacional, acompañado en vivo por 16 de sus músicos y la fuerza interpretativa de la cantante Maridalia Hernández.

La intérprete dominicana contagió la alegría al público con los famosos temas "Por amor", de Rafael Solano, y "Ella", de Casandra Damirón. El maestro inició la velada musical con la pieza "Abril", interpretada a piano y cello.

Invitados relevantes

A la cena de gala asistieron importantes representantes del sector hotelero y altos ejecutivos del turismo internacional, entre ellos:

