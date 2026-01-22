CMI presenta sus nuevas oficinas comerciales de B4C

La centenaria corporación multilatina, CMI inauguró sus nuevas oficinas comerciales de la unidad de negocio B4C – CMI Alimentos, como parte de su estrategia de crecimiento sostenido y fortalecimiento de su presencia en el Caribe.

Ubicadas en Metro Plaza, en Santo Domingo, estas nuevas instalaciones representan una inversión orientada a consolidar la operación comercial de CMI en el país, optimizar la atención a clientes y socios estratégicos, y crear un entorno de trabajo que impulse la colaboración, la eficiencia y la innovación entre sus equipos.

Durante el acto inaugural, que contó con la participación de representantes de CMI Alimentos, equipos locales e invitados especiales, la corporación reafirmó su compromiso de seguir invirtiendo en República Dominicana, un mercado clave dentro de su visión de largo plazo para la región.

"B4C es una pieza clave dentro de nuestro portafolio, y esta nueva sede nos permitirá estar aún más cerca de nuestros clientes en el mercado dominicano, fortalecer relaciones estratégicas, impulsar la innovación y continuar creciendo de manera responsable", expresó Eduardo Romero, director general de B4C – CMI Alimentos.

Por su parte, Krist Núñez, director regional del Negocio B4C y Caribe, destacó el impacto directo que tendrá esta nueva sede en la operación local:

"Estas instalaciones fueron concebidas para elevar nuestros estándares de servicio, fomentar una mayor integración entre los equipos y responder con mayor agilidad a las necesidades de clientes y socios. Es un paso importante para seguir fortaleciendo nuestras operaciones y el talento local en República Dominicana", señaló.

Características

Las nuevas oficinas cuentan con espacios alineados con los valores corporativos de CMI y su enfoque en la innovación como motor de crecimiento, entre ellos:

Áreas comerciales

Salas de reuniones

Espacios colaborativos, integrando criterios de sostenibilidad, eficiencia energética y ergonomía,

Con esta apertura, CMI consolida su posicionamiento como un actor clave en la industria de alimentos en el Caribe, dando continuidad a un modelo de gestión responsable y sostenible, orientado al crecimiento de largo plazo, la generación de empleo y la creación de valor compartido.

Te puede interesar Molinos del Ozama proyecta invertir más de 20 millones de dólares en los próximos 10 años