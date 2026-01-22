Las Cronistas Sociales inician el año disfrutando de Santiago de los Caballeros

Caroll Mueses, presidenta de la Asociación Dominicana de Cronistas Sociales, junto a los miembros que se dieron cita a este encuentro de inicio de año. ( FUENTE EXTERNA )

La Asociación Dominicana de Cronistas Sociales (ADCS) inició el año reuniendo a sus miembros en un ambiente de alegría, cercanía y buenos deseos, marcando el comienzo de un 2026 lleno de unión, entusiasmo y compromiso gremial.

Por primera vez, la ciudad de Santiago de los Caballeros fue el escenario elegido para este encuentro especial, celebrado en la Hacienda Luz Marina, un espacio que reflejó la esencia, hospitalidad y calidez de la Ciudad Corazón.

La ADCS agradeció de manera especial José Arismendy García por abrir las puertas de este hermoso lugar para la realización de la actividad.

Los miembros de la ADCS, presidida por Caroll Mueses, disfrutaron de un pasadía que inició con un recorrido por la histórica ciudad de Santiago de los 30 Caballeros.

A bordo del Roco Tren Turístico, los cronistas realizaron un paseo por las principales calles y lugares emblemáticos de la ciudad, viviendo una experiencia cercana y enriquecedora.

Riqueza cultural

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/22/elizabeth-fondeur-y-dj-bombon-fcf5924f.jpg Elizabeth Fondeur y DJ Bombón. (FUENTE EXTERNA)

A su llegada a la hacienda, los asistentes fueron recibidos con una representación artística del Ballet Folclórico, que llenó el ambiente de color, tradición y de la riqueza cultural de la República Dominicana.

La animación del encuentro estuvo a cargo de DJ Bombón y Elizabeth Fondeur, mientras que la parte musical contó con la participación del artista Luis Luna, quien cautivó a los presentes con su talento y energía.

Durante la jornada, los cronistas sociales disfrutaron de un emotivo abrazo de Año Nuevo, compartiendo momentos de confraternidad que llenaron el encuentro de buena energía y esperanza, que incluyó:

Música

Baile

Almuerzo

Rifas

Este tradicional encuentro permitió fortalecer los lazos entre los miembros, renovar el espíritu gremial y comenzar un nuevo ciclo de trabajo conjunto, dejando gratos recuerdos y reafirmando el compromiso de seguir construyendo una ADCS más unida y activa.

Te puede interesar El Centro Cultural Taíno Casa del Cordón recibe a cronistas sociales, junto a sus hijos