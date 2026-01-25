"Cuando la vida nos sacude", el libro del psicólogo Juan Rojas, se presenta en San Sebastián

El empresario Fran Sánchez, autor psicólogo Juan Rojas y Jaione Damián, presidenta de Psicología J.D ( FUENTE EXTERNA )

El psicólogo, abogado y escritor Juan Rojas presentó en San Sebastián su libro "Cuando la vida nos sacude", una obra centrada en la gestión emocional de la adversidad y los procesos de transformación personal, en un acto celebrado en el espacio Work Café Santander de la capital guipuzcoana.

La actividad, que incluyó una conferencia abierta al público, reunió a profesionales de la psicología, la educación, el emprendimiento y la salud mental, así como a representantes del ámbito social y cultural.

El encuentro sirvió como lanzamiento oficial del libro, disponible a nivel internacional en la plataforma Amazon. La cobertura fotográfica estuvo a cargo de Filmmaker IRUN, del reconocido dominicano Cristian Pérez (@techdrony).

Durante su intervención, el destacado psicólogo Juan Rojas abordó el impacto de los acontecimientos inesperados —como pérdidas personales, rupturas, enfermedades o fracasos— y la forma en que estos episodios pueden convertirse en oportunidades de aprendizaje y crecimiento personal.

El autor explicó que uno de los ejes de la obra es cuestionar la idea de control absoluto sobre la vida, subrayando que los procesos vitales no siempre responden a planes preestablecidos.

En este sentido, señaló que ante una crisis resulta más constructivo plantearse "para qué" ocurre una situación, en lugar de limitarse a preguntar "por qué".

Rojas defendió que el dolor emocional no debe interpretarse como un enemigo, sino como una señal que revela límites, relaciones o decisiones que requieren revisión. Según afirmó, los momentos de quiebre no definen a las personas, sino la respuesta que estas construyen frente a ellos.

Reconstrucción emocional y resiliencia

El psicólogo y escritor dedicó parte de su exposición a la reconstrucción personal tras las crisis vitales, un concepto que, según explicó, no implica volver al pasado, sino avanzar hacia una versión más consciente y auténtica de uno mismo. Este enfoque constituye uno de los pilares centrales del libro.

La obra tiene como objetivo acompañar al lector en procesos de duelo, cambio y transformación personal, ofreciendo herramientas psicológicas prácticas para resignificar el dolor y fortalecer la resiliencia emocional. En este contexto, el trabajo de Rojas se enmarca dentro de la psicología aplicada y el desarrollo personal.

Participación institucional y social

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/25/juan-rojas-autor-del-libro-cuando-la-vida-nos-sacude-e32c092c.jpg Juan Rojas mientras firma los libros. (FUENTE EXTERNA)

Durante el acto intervino el empresario Fran Sánchez, presidente de la discoteca El Andén Es Donostia, quien compartió su experiencia personal y profesional como emigrante desde la República Dominicana hasta Europa, destacando valores como la perseverancia y la adaptación.

Asimismo, Jaione Damián, presidenta de Psicología J.D., valoró la aportación del libro al ámbito de la salud mental, mientras que el profesor Darío Eguzquiza Polo realizó una semblanza del autor, poniendo en contexto su trayectoria académica y profesional.

Entre las personas presentes se encontraban José Mari Meléndez García, Claudia Ponce Rodríguez, Ana Moncada, Ariel Moncada y Jeymi Antare Moncada Rivas, entre otros. Izaskon Moreda expresó su agradecimiento por la jornada, destacando el carácter reflexivo del encuentro.

También asistieron el Dr. Enrique Cormenzana, especialista en engatrología, y la psicóloga Silvia Barizonte Rodríguez, miembro del Colegio de Psicología de Donostia–Gipuzkoa, quienes coincidieron en la importancia de generar espacios de diálogo sobre bienestar emocional.

"Cuando la vida nos sacude" se posiciona como una obra de referencia en el ámbito del desarrollo personal y la psicología contemporánea, con lectores en distintos países de Europa y América Latina.

La actividad celebrada en San Sebastián refuerza la proyección internacional del autor, quien desarrolla parte de su labor como psicólogo Juan Rojas online desde España, acercando la atención psicológica y la divulgación emocional a un público global.