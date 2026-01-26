Juan Luis Vargas Molina es reconocido en 4ta entrega del Premio Nacional de la Juventud en NY

Jesús Antonio (Chú) Vásquez Martínez, cónsul dominicano en Nueva York, el matemático criollo Juan Luis Vargas Molina y Carlos Valdez Matos, ministro de la Juventud. ( FUENTE EXTERNA )

La excelencia dominicana también se escribe con números, algoritmos y visión de futuro.

Así quedó evidenciado con el reconocimiento otorgado por la Presidencia de la República Dominicana al matemático y criptógrafo Juan Luis Vargas Molina, distinguido entre los finalistas del Premio Nacional de la Juventud 2026 (PNJ2026) por su destacada trayectoria y por representar dignamente al país en el exterior.

Una ceremonia en la que más de 40 jóvenes dominicanos radicados en los Estados Unidos fueron galardonados durante la cuarta entrega del Premio Nacional de la Juventud, en el renglón "Joven Dominicano Destacado en el Exterior".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/26/3-5fb8a9de.jpeg

Celebrada en la ciudad de Nueva York por el Ministerio de la Juventud de la República Dominicana, contó con la colaboración con el Consulado General dominicano en Nueva York y el Instituto de los Dominicanos y Dominicanas en el Exterior (INDEX).

El reconocimiento tuvo lugar durante una ceremonia celebrada en el Consulado Dominicano en Nueva York, donde Vargas Molina recibió un pergamino oficial de manos del cónsul Jesús Antonio (Chú) Vásquez Martínez y del ministro de la Juventud, Carlos Valdez Matos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/26/2-65e12045.jpeg Eridenia Lora, Juan Luis Vargas Molina y Yanelis Sosa. (FUENTE EXTERNA)

El acto subrayó el valor del talento joven dominicano que trasciende fronteras y deja huella en campos estratégicos como la ciencia y la tecnología.

Una apuesta por la economía del conocimiento

Creador de la criptomoneda y plataforma digital FACTOR, proyecto que le mereció un premio de 100 mil dólares otorgado por Coinbase, Vargas Molina aprovechó el momento para reiterar su compromiso con una visión de país centrada en el conocimiento.

Para él, las matemáticas, la educación y la tecnología no deben ser un privilegio, sino una ruta nacional que permita transformar la sociedad dominicana desde sus cimientos.

Especialista en Ciencias de la Computación, también es autor de soluciones tecnológicas avanzadas como el sistema de retiro de información privada MuchPir, y ha representado a la República Dominicana en espacios internacionales como el foro CyberWeek@LAC4 2025.

Paralelamente, mantiene una activa labor de divulgación dirigida a motivar a jóvenes dominicanos y latinoamericanos a interesarse por las matemáticas.

En ese sentido, subraya el papel clave de esta disciplina en el siglo XXI, especialmente en áreas como la ciberseguridad, la criptografía, el análisis de riesgos y la soberanía digital. "Hoy la soberanía también es digital, y se defiende con educación, ciencia y matemáticas", afirmó.

El Premio Nacional de la Juventud, organizado por el Ministerio de la Juventud, es el máximo reconocimiento que otorga el Estado a jóvenes destacados por su liderazgo, innovación y compromiso social.

Un galardón que celebra a una generación que demuestra que el talento joven dominicano tiene la capacidad de imaginar -y construir- un país mejor.



