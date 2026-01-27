India celebra su 77.º Día de la República y resalta los lazos con la República Dominicana

Ricardo de los Santos, Kishan Dan Dewal y Francisco Caraballo. ( KEVIN RIVAS )

A la entrada de uno de los salones del hotel Catalonia de Santo Domingo llamó la atención una exposición sobre la evolución de la India.

En el interior, la Embajada de la India desarrollaba la celebración del 77.º aniversario de la independencia de su país, en un acto que reafirmó el fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre ambas naciones.

La velada fue un encuentro holístico, que recorrió el aspecto histórico y cultural hasta llegar a lo político y comercial.

Entre los invitados especiales estuvo Francisco Caraballo, viceministro de Política Exterior Bilateral, en representación del canciller; el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, acompañado de su esposa; miembros del Cuerpo Diplomático, y representantes de entidades públicas y privadas.

En sus palabras de bienvenida, Kishan Dan Dewal, embajador de la India en el país, destacó que esta celebración representa el largo trayecto de una nación milenaria que ha sabido conjugar tradición y modernidad, democracia y diversidad, espiritualidad y progreso.

Este año reviste un significado especial para el pueblo indio al conmemorarse los 150 años de la composición del Himno Nacional de la India y del emblemático canto "Vande Mataram", obra de Bankim Chandra Chattopadhyay, considerado una plegaria lírica a la Madre India y fuente de inspiración del movimiento independentista.

El himno, cargado de espiritualidad y patriotismo, fue presentado como símbolo de identidad y unidad nacional.

El discurso también resaltó las transformaciones impulsadas por el gobierno del primer ministro Narendra Modi, a través de iniciativas como: India autosuficiente, Hecho en la India, India Digital, Startup India, Vocal for Local y Khelo India, que han redefinido la visión del desarrollo económico, tecnológico y social del país.

Impacto comercial

En ese contexto, se subrayó que la India preside este año el grupo BRICS, que representa más del 50 % de la población mundial y más del 40 % del PIB global.

En el plano internacional, se reiteró la política de tolerancia cero frente al terrorismo.

Al referirse a la República Dominicana, se destacó que, aunque la Embajada de la India en el país es relativamente joven, en apenas cuatro años las relaciones bilaterales han crecido de manera exponencial.

Las visitas oficiales de alto nivel, incluyendo la de la vicepresidenta dominicana a la India y la del ministro de Relaciones Exteriores indio a Santo Domingo, han marcado un nuevo impulso diplomático, respaldado por la visión del presidente dominicano.

Ambos países han firmado acuerdos en áreas clave como medicina, farmacia, educación, oceanografía, aduanas y tecnología, y se anunció que nuevos memorandos de entendimiento verán la luz en los próximos meses.

Más de 150 profesionales dominicanos han sido formados en campos como ciberseguridad, inteligencia artificial, tecnología satelital, teledetección y gestión administrativa, con 25 cupos anuales totalmente financiados por la India.

El comercio y la inversión se consolidan como pilares de la relación: en 2025, el intercambio comercial superó los 2,150 millones de dólares, posicionando a la India como el segundo mercado de exportación y el tercer socio comercial más importante de la República Dominicana.

La presencia de empresas indias como Tata Motors, Ashok Leyland, Isha Motors, Reliance, así como reconocidas farmacéuticas, confirma el prometedor potencial económico compartido.

Un puente cultural y humano

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/28/img-20260127-wa0270-f49123e3.jpg Interpretación artística de un canto indio en voz de una dominicana. (KEVIN RIVAS)

Durante el acto, Caraballo ofreció una reflexión de alto contenido histórico y cultural, señalando que el Día de la República de la India es una celebración compartida que demuestra cómo una nación ancestral logró proyectarse hacia un orden republicano moderno y democrático.

Destacó que la India es hoy un socio cada vez más relevante para la República Dominicana, no solo por la solidez del intercambio económico.

La celebración concluyó con brindis y la interpretación artística de una dominicana que entonó una importante pieza india.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/28/img-20260127-wa0288-f89a7e6a.jpg Exposición de fotografías sobre la evolución de la India. (KEVIN RIVAS)

