Las "Mujeres Infinitas 2026" consolida su impacto en el nordeste
Con la asistencia de más de 300 mujeres, fue celebrado el evento Mujeres Infinitas 2026, una experiencia que reunió a líderes, profesionales, emprendedoras y figuras influyentes en una jornada dedicada al crecimiento personal, el bienestar integral y el liderazgo femenino.
Durante la tarde, las asistentes vivieron una propuesta diseñada para hacer una pausa consciente, conectar con las emociones y compartir herramientas prácticas para la vida personal y profesional. El evento integró paneles, conferencias, dinámicas guiadas, espacios de networking y momentos de reflexión, en un formato que trascendió el esquema tradicional de encuentros.
Panelistas
La conducción del evento estuvo a cargo de Yindi Valeria, las panelistas y conferencistas participantes fueron:
- Kimberly García
- Liza Blanco
- Alfonsina Cepeda
- Diandra Vásquez
- Reyna Vásquez
- Natali Vásquez
- Priscila D´ Oleo
- Lorena Tavárez
- Lorina Tavárez
- Evelyn Henríquez
- Delisa Francisco
- Albania Rodríguez
- Yoskeire Duarte
Además del contenido formativo, Mujeres Infinitas 2026 ofreció una experiencia integral que incluyó gastronomía, bebidas, stands de patrocinadores, activaciones de marcas, regalos y rifas, bajo la producción general de Machuca Entertainment.
La iniciativa fue creada y producida por Carlos Machuca, comunicador y productor de eventos, como parte del ecosistema de proyectos MTS Infinito, una plataforma orientada al desarrollo cultural, social, deportivo y turístico de la provincia María Trinidad Sánchez.
Entre los proyectos que forman parte de esta visión se destacan Mujeres Infinitas, Nagua in Color 5K, MTS Fashion Week y Miss María Trinidad Sánchez.