Las "Mujeres Infinitas 2026" consolida su impacto en el nordeste

Con la asistencia de más de 300 mujeres, fue celebrado el evento Mujeres Infinitas 2026, una experiencia que reunió a líderes, profesionales, emprendedoras y figuras influyentes en una jornada dedicada al crecimiento personal, el bienestar integral y el liderazgo femenino.

Durante la tarde, las asistentes vivieron una propuesta diseñada para hacer una pausa consciente, conectar con las emociones y compartir herramientas prácticas para la vida personal y profesional. El evento integró paneles, conferencias, dinámicas guiadas, espacios de networking y momentos de reflexión, en un formato que trascendió el esquema tradicional de encuentros.

Panelistas

La conducción del evento estuvo a cargo de Yindi Valeria, las panelistas y conferencistas participantes fueron:

Kimberly García

Liza Blanco

Alfonsina Cepeda

Diandra Vásquez

Reyna Vásquez

Natali Vásquez

Priscila D´ Oleo

Lorena Tavárez

Lorina Tavárez

Evelyn Henríquez

Delisa Francisco

Albania Rodríguez

Yoskeire Duarte

Además del contenido formativo, Mujeres Infinitas 2026 ofreció una experiencia integral que incluyó gastronomía, bebidas, stands de patrocinadores, activaciones de marcas, regalos y rifas, bajo la producción general de Machuca Entertainment.

La iniciativa fue creada y producida por Carlos Machuca, comunicador y productor de eventos, como parte del ecosistema de proyectos MTS Infinito, una plataforma orientada al desarrollo cultural, social, deportivo y turístico de la provincia María Trinidad Sánchez.

Entre los proyectos que forman parte de esta visión se destacan Mujeres Infinitas, Nagua in Color 5K, MTS Fashion Week y Miss María Trinidad Sánchez.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/27/miguelina-almanzar-y-alba-jerez-1acc83b8.jpg Miguelina Almanzar y Alba Jerez. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/27/deyanira-jerez-lorenza-almonte-haydee-batista-carolina-gonzalez-yesenia-garcia-cecilia-gonzalez-y-carmen-fermin-243fd212.jpg Deyanira Jerez Lorenza Almonte Haydee Batista Carolina González Yesenia Garcia Cecilia Gonzalez y Carmen Fermín (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/27/delisa-francisco-carlos-machuca-reyna-vasquez-y-alfonsina-cepeda-73142de8.jpg Delisa Francisco, Carlos machuca, Reyna Vasquez y Alfonsina Cepeda (FUENTE EXTERNA) ‹ >