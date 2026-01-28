Celebran el Ikea Family Fest

El Ikea Family Fest ofrece charlas, talleres creativos, experiencias de bienestar, demostraciones gastronómicas y propuestas de entretenimiento infantil ( FUENTE EXTERNA )

Ikea celebró una nueva edición del Ikea Family Fest en República Dominicana, un evento dirigido a los miembros de su club de lealtad. El evento se llevó a cabo en Santo Domingo, Santiago, Bávaro y La Romana, hace unos días.

La iniciativa busca reconocer la fidelidad de sus clientes a través de promociones exclusivas, actividades familiares y experiencias especiales en tienda, con el apoyo de empresas asociadas al programa de beneficios Ikea Family Visa.

Durante el Ikea Family Fest, los visitantes podrán disfrutar de una agenda de actividades diseñadas para toda la familia, que incluyen charlas, talleres creativos, experiencias de bienestar, demostraciones gastronómicas y propuestas de entretenimiento infantil, pensadas para inspirar, aprender y compartir en un ambiente cercano y divertido.

Sobre las iniciativas

IKEA Family es un club de lealtad gratuito que ofrece beneficios exclusivos a sus miembros. Al inscribirte, podrás acumular puntos por cada compra, disfrutar de ofertas especiales, café gratis en tus visitas a la tienda, participar en talleres durante todo el año.

Además, recibir invitaciones a eventos y contenidos inspiradores para mejorar la vida en casa, alineados con la filosofía de Ikea de funcionalidad, sostenibilidad y diseño accesible.

El Ikea Family Fest es mucho más que un evento: es una experiencia que refuerza el vínculo entre la empresa y sus clientes, creando espacios donde la comunidad puede reunirse, descubrir nuevas ideas y disfrutar de ventajas exclusivas, reafirmando que ser parte de IKEA FAMILY significa disfrutar de beneficios durante todo el año.

Se trata de una forma de agradecer la confianza de los clientes y de estar más cerca de las familias dominicanas.

"El Ikea Family Fest representa ese compromiso, creando experiencias que van más allá de la compra y que fortalecen nuestra relación con la comunidad durante todo el año", señaló Mayra Díaz, gerente país del club de lealtad.