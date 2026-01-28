Green Bowl y Pronto Pasta abren en Ágora Mall Santiago
Ambos espacios están pensados para compartir, disfrutar y vivir una experiencia completa
Green Bowl y Pronto Pasta abrieron sus puertas en Ágora Mall Santiago. Ambos espacios están pensados para compartir, disfrutar y vivir una experiencia completa que combina calidad, rapidez y cercanía.
El horario de operación será de lunes a domingo, de 11:00 a.m. a 11:00 p.m., adaptándose al ritmo dinámico de la ciudad.
Según una nota de prensa, aunque cada marca tiene una identidad propia, ambas comparten una misma filosofía: la experiencia del invitado es lo más importante.
En Pronto Pasta, el show cooking "Tutto frente a ti" convierte cada visita en un espectáculo, donde las pastas se preparan al momento frente al cliente, garantizando frescura, personalización y confianza.
Presenta una cocina italiana contemporánea en formato fast casual, con pastas cremosas hechas al momento como:
- La Toscana
- Poached Carbonara
- Crispy Chicken Mac & Cheese.
Los invitados también pueden crear su plato ideal con "Tutto lo que quieras", eligiendo pasta, salsa y toppings en un ambiente vibrante y memorable.
El lugar de los bowls
En tanto que, en Green Bowl, lo saludable se vive con emoción a través del icónico "Shake the Bowl", una experiencia en vivo donde cada ensalada se arma frente al invitado y cobra vida antes de llegar a la mesa.
Es ideal para quienes desean comer bien sin sacrificar sabor. Su menú incluye bowls y ensaladas completas, con platos signature como Goat Chicken Salad, Chicken Honey Mustard, Peter´s Salad, Prime Bourbon Steak y Legend Salad.
Estas dos últimas son nuevas incorporaciones, inspiradas en los burgers favoritos de Ground Burger, reinterpretados en versiones más saludables, manteniendo su carácter y sabor. Además, la marca ofrece opciones altas en proteína, vegetarianas y veganas.