Presentan la nueva plataforma Splenda Life en República Dominicana

Durante el Kick Off anual interno de Distribuidora Corripio, Splenda presentó oficialmente Splenda Life, una innovadora Web-App gratuita creada para acompañar a las personas que buscan adoptar hábitos más saludables y sostenibles a lo largo del año, más allá del impulso habitual de inicio de año.

Splenda Life está diseñada como un espacio digital integral donde los usuarios pueden encontrar inspiración, recursos y herramientas accesibles para mejorar su bienestar día a día, según su nivel, ritmo y estilo de vida.

Splenda Life ofrece:

Clases guiadas de ejercicio y bienestar como fuerza, yoga, pilates y meditación

Recetas sin azúcar fáciles de integrar al día a día

fáciles de integrar al día a día Contenido actualizado regularmente durante todo el año

Acceso gratuito, sin pagos ni suscripciones

"En Heartland Food Products creemos que el bienestar se construye con pequeñas decisiones diarias. Con Splenda Life buscamos acompañar a las personas todos los días del año, motivarlas a integrar hábitos en balance y mostrar que no se trata de cambiarlo todo de un día para otro, sino de pequeños pasos consistentes que se vuelven hábitos de por vida", comentó Erika Rius, Sr. Manager Brand Reputation & Healthcare Marketing Latam de Heartland Food Products Group.

Campaña

Como parte del despliegue en República Dominicana, Splenda implementará una campaña 360 dirigida al consumidor, que incluye materiales en puntos de venta, contenido digital y presencia en redes sociales, además de experiencias en gimnasios, plazas comerciales y supermercados.

Con ello, la marca busca invitar a más dominicanos a descubrir la plataforma e integrar hábitos saludables en su rutina.

Con Splenda Life, la marca reafirma su compromiso de facilitar la reducción de azúcar y acompañar a los consumidores en su camino hacia una vida más balanceada, conectando con estilos de vida reales y sostenibles.

La plataforma ya está disponible, solo es necesario registrarse para comenzar. Porque el bienestar no se trata de hacerlo perfecto, sino de intentarlo todos los días. Splenda Life llega para motivar, inspirar y acompañar el proceso paso a paso.