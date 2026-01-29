Dos Pinos dio la bienvenida al 2026 celebrando el bienestar integral

Paloma de la Cruz, Estefanía Rosario, Haidy Cruz y Domenique Collado. ( FUENTE EXTERNA )

Dos Pinos dio la bienvenida al 2026 celebrando la vida activa, el bienestar integral y las nuevas metas de salud con su exclusivo evento "Cardio Dance Party con Dos Pinos + Proteína Plus y Ginna Fernández", una experiencia llena de energía, ritmo y conexión, diseñada para promover el cuidado del cuerpo desde adentro hacia afuera.

El encuentro reunió a destacadas influencers y creadores de contenido del ámbito fitness y lifestyle, quienes se sumaron a una jornada vibrante liderada por la reconocida influencer Ginna Fernández, figura clave en la promoción de un estilo de vida saludable y activo.

Durante la actividad, los asistentes disfrutaron de una intensa clase de cardio dance, combinando música, movimiento y motivación, en un ambiente que reflejó el compromiso de Dos Pinos con la innovación y el bienestar.

Salud integral

La celebración marcó el inicio de un nuevo año cargado de propósitos enfocados en la salud física, el balance emocional y la alimentación consciente.

La gerente de marca, Estefanía Rosario, destacó que los productos Dos Pinos + Proteína Plus es una opción láctea diseñada para quienes buscan nutrirse de manera inteligente sin sacrificar sabor ni calidad.

Resaltó que el producto se distingue por ser 0% grasa, deslactosado, sin azúcar añadida y con 12 gramos de proteína, posicionándose como un aliado ideal para acompañar rutinas activas y estilos de vida dinámicos.

Además, la influencer Haidy Cruz compartió con los asistentes una charla sobre cómo los beneficios de las leches Dos Pinos + Proteina Plus, combinados con el cardio, contribuyen al:

Fortalecimiento del cuerpo

La mejora del rendimiento físico

El apoyo al aumento de la masa muscular

Los invitados también pudieron degustar el producto en diversas presentaciones, desde bebidas refrescantes hasta combinaciones creativas, resaltando su versatilidad y su aporte nutricional como parte de una alimentación equilibrada.

"En Dos Pinos creemos en el poder de la nutrición y el movimiento como pilares del bienestar. Este evento representa nuestra visión de acompañar a las personas en su camino hacia una vida más saludable, conectando la energía del ejercicio con productos que aportan valor real a su día a día", expresó Estefania Rosario, gerente de Marca.